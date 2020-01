FÃ¼ssen: Doppelvergleich mit Lindau endet unentschieden – Vorzeitiger Klassenerhalt gesichert

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen hat nach dem 28. Spieltag der Hauptrunde bereits den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft und geht damit auch in der...

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen hat nach dem 28. Spieltag der Hauptrunde bereits den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft und geht damit auch in der nächsten Spielzeit in der Oberliga Süd an den Start. Ein toller Erfolg für den nur als Außenseiter gehandelten Aufsteiger. Gleiches gilt für den Gegner EV Lindau, der sich im ersten Spiel des Doppelvergleichs über einen glücklichen 5:3-Auswärtssieg (1:2, 3:0, 1:1) freuen durfte.

Diese Partie hätte der EV Füssen eigentlich nicht verlieren dürfen. Doch nach einem starken Beginn scheiterte man im weiteren Verlauf an der eigenen Chancenverwertung, einem überdurchschnittlichen Gästekeeper und an einigen eigenen Abwehrschnitzern. Bereits nach 73 Sekunden hieß es 2:0 für den EVF, der seine beiden ersten Chancen durch Marco Deubler und Ondrej Zelenka sofort nutzte. Füssen machte weiter Druck, scheiterte nun aber jeweils knapp. Aus dem Nichts fiel der Anschluss durch Hammerbauer, Lindau konnte sich bis zu diesem Zeitpunkt nur selten befreien. Als in der 16. Minute eine Matchstrafe wegen versuchten Schlittschuhtritts gegen David Farny ausgesprochen wurde, hatten die Schwarz-Gelben ein fünfminütiges Überzahlspiel, verzettelten sich hier aber zu sehr und vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Der zweite Abschnitt begann gleich mit einer Großchance für Deubler, auch Eichberger und Dropmann scheiterten knapp. Dafür nutzte Lindau einen Abwehrfehler durch Bräuner zum Ausgleich. Der EVF war beeindruckt, und nun übernahmen plötzlich die Gäste das Kommando und drängten sogar auf die Führung. Diese wäre ihnen im Powerplay beinahe gelungen, allerdings vergab auf der Gegenseite auch Tobias Meier bei einem Break völlig frei vor Di Berado im Lindauer Tor. Das 2:3 fiel dann doch noch nach einem Konter, Federolf traf platziert ins lange Eck. Gespielt war nun die Hälfte der Partie und Füssen wurde im Anschluss wieder stärker. Nach einem Abwehrfehler der Gäste stand diesmal Stocker frei vor dem gegnerischen Gehäuse, scheiterte aber gleich zweimal. Keller, Dropmann und Eichberger verpassten knapp, dann machte der toll freigespielte Stocker mit seinem Schuss gegen die Laufrichtung von Di Berado eigentlich alles richtig, die Scheibe ging aber denkbar knapp am Pfosten vorbei und Eichberger brachte den Nachschuss auch nicht unter. Als im direkten Gegenzug Hammerbauer den Konter zum 2:4 verwertete machte sich erstmals die Erkenntnis im Füssener Lager breit, dass diese Partie trotz der Überlegenheit – insgesamt gingen 50 Schüsse auf das Lindauer Tor – verloren werden könnte, denn der EVL zeigte ein Musterbeispiel an Effektivität. In der 39. Minute gab es ein großes Gewühl vor dem Lindauer Tor, doch der Puck wollte hier ebenso wenig ins Netz wie bei den folgenden Überzahlmöglichkeiten durch Velebny und Deubler.

Im letzten Abschnitt hatten die Islanders zunächst ihre beste Phase und scheiterten in Überzahl an einer tollen Parade von Maximilian Meier. Auf der anderen Seite hatte Guth zwei Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, der große Füssener Druck war aber weg. Er kam jedoch wieder, als Tobias Meier elf Minuten vor Spielende in Überzahl das 3:4 markierte. Lindau nahm daraufhin eine Auszeit, doch Füssen drückte weiter. Nadeau und Payeur hatten beim nächsten Powerplay den Ausgleich auf dem Schläger, auch Meier, Hofmann und nochmals Payeur vergaben. Das glückliche Ende hatten die Gäste für sich. Nach Herausnahme des Torhüters traf Klingler zum 3:5 ins leere EVF-Gehäuse.

Trainer Franz Sturm (Lindau): „Ich bin heute brutal stolz darauf, wie wir uns nach dem frühen Rückstand zurück gekämpft haben. Wir haben uns gefangen und im zweiten Drittel mit einem 3:0 den Grundstein für den Sieg gelegt. Am Ende wurde es nochmals knapp, aber es hat gereicht und ich bin froh über die drei Punkte. Ein toller Auftritt von uns, wir arbeiten sehr gut und haben eine richtige Mannschaft. Am Montag geht es weiter, der Gegner ist stark und es wird erneut ein Kampf.“

Trainer Andreas Becherer (Füssen): „Wir hatten uns viel vorgenommen und sind auch perfekt gestartet. Ich kann mir aber nicht erklären, warum wir dann von schnellem und geradlinigem Eishockey auf verschnörkeltes und kompliziertes Eishockey umgestellt haben. Pech und ein starker Torhüter kommen dazu, aber das lasse ich nicht gelten. Wir haben unsere Marschroute verlassen und daher unnötig verloren. Leider belohnen wir uns nicht für den großen betriebenen Aufwand, das müssen wir lernen und in der nächsten Runde besser machen.“ (MiL)

Tore: 1:0 (1.) Deubler (Rott, Stocker), 2:0 (2.) Zelenka (Hofmann, Wiedemann), 2:1 (13.) Hammerbauer (Nirschl, Tischendorf), 2:2 (24.) Bräuner (Norris), 2:3 (32.) Federolf (Kranjc, Norris), 2:4 (37.) Hammerbauer (Norris, Grünholz), 3:4 (50.) Meier (Dropmann, Deubler/5-4), 3:5 (58.) Klingler (Farny A., Norris/ENG). Strafminuten Füssen 6, Lindau 10 plus Matchstrafe für Farny D.. Zuschauer 1403.

Mit einem insgesamt verdienten 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) hat sich der EV Füssen in Lindau für die zwei Tage zuvor erlittene Heimniederlage revanchiert. Zwei Drittel lang war der EVF läuferisch und kämpferisch das bessere Team, die Heimmannschaft gab bis zum Schluss aber nie auf und konnte in der Endphase sogar noch einmal heran kommen. In der Tabelle verbesserte sich Füssen durch den Auswärtssieg wieder auf den fünften Platz.

Eigentlich fingen die Schwarz-Gelben genau da an, wo sie am Samstag aufgehört hatten. Die Islanders wurden von Beginn an unter Druck gesetzt, folgerichtig führte eine Co-Produktion von Marc Besl und Dejan Vogl schon bald zum 0:1. Eichberger scheiterte danach am Außenpfosten, auf der anderen Seite musste Maximilian Meier zweimal eingreifen, um den Ausgleich zu verhindern. Doch der EVF hatte deutlich mehr Chancen und hätte durch Wiedemann oder Payeur bereits nachlegen können.

Auch ins zweite Drittel starteten die Ostallgäuer forsch und hatten schon in der ersten Minute drei Torchancen. Ein Überzahlspiel nutzte dann Jalen Schulz mit seinem ersten Saisontreffer von der blauen Linie zum 0:2. Danach wurde man an das letzte Aufeinandertreffen beider Teams erinnert. Füssen hatte gedrückt und Lindau die Kontertore gemacht. Diesmal war es anders herum, Lüsch und Farny hatten den Anschluss auf dem Schläger, es traf aber im Gegenzug Tobias Meier zum 0:3. Danach blieb sein Bruder im Füssener Gehäuse gegen Norris Sieger und auch zwei Unterzahlspiele wurden vom EVF schadlos überstanden.

Im Schlussabschnitt hatten zunächst Besl und Guth den vierten Treffer auf dem Schläger, stattdessen verkürzte Tischendorf auf 1:3. Nun warfen die Islanders nochmals alles nach vorne, auf der anderen Seite ergaben sich dadurch Kontermöglichkeiten. Scheiterten Deubler und Payeur noch frei vor dem Tor, so war es aus einem Gewühl heraus Marius Keller mit dem vorentscheidenden 1:4. Zelenka hätte sofort nachlegen können, vergab aber. In der Schlussphase konnte Miller nochmals verkürzen, Lindau tauschte daraufhin den Torhüter gegen einen sechsten Feldspieler und machte nochmals Druck. Wiedemann scheiterte am Torpfosten, Farny machte auf der anderen Seite das 3:4. Das war aber bereits acht Sekunden vor Spielende, eine Ausgleichschance ergab sich nicht mehr. Die Punkte gingen diesmal verdient an Füssen.

Trainer Andreas Becherer (Füssen): „Es war ein geniales Spiel heute, sehr schnell und intensiv. Beide Mannschaften sind super aus der Kabine gekommen und man hat gemerkt, dass obwohl beide die Meisterrunde fix haben man die Punkte mitnehmen will. In den ersten beiden Dritteln haben wir sehr clever gespielt und diesmal auch die Tore im richtigen Moment gemacht. Dass es am Ende noch mal knapp wurde ist der Tatsache geschuldet, dass Lindau unheimlich viel Moral gezeigt und alles versucht hat. Wenn man die ersten beiden Drittel für uns und das letzte für Lindau sieht gehen die drei Punkte aber in Ordnung.“ (MiL)

Tore: 0:1 (4.) Besl (Vogl), 0:2 (24.) Schulz (Deubler, Besl/5-4), 0:3 (27.) Meier (Stocker, Vogl), 1:3 (46.) Tischendorf (Trattner, Miller), 1:4 (54.) Keller (Meier, Deubler), 2:4 (59.) Miller (Tischendorf, Trattner), 3:4 (60.) Farny (Norris, Klingler/6-5). Strafminuten Lindau 8, Füssen 8. Zuschauer 1037.