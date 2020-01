Geburtstagskind Frick schieÃŸt Moskitos zum zweiten Sieg in Serie

Essen. (PM Moskitos) Die vierstellige Zuschauerzahl wurde nicht geknackt, aber 977 Zuschauer sorgten beim ersten Heimspiel des Jahres 2020 für eine ordentliche Kulisse und...

In der Overtime erzielte Fabio Frick das siegbringende 3:2 für Essen. Die Personalsituation war unverändert schlecht. Vier Spieler fehlten bei den Moskitos, auch Rostock musste z.B. auf Koopmann und Beck verzichten, konnte dafür aber wieder den zuletzt erkrankten Import Lukacevic einsetzen. Tomanek kam dafür als überzähliger Ausländer nicht zum Einsatz. Von Beginn an versuchte Rostock es mit einem Defensivkonzept, welches vorsah, die Moskitos erst spät zu attackieren und dann mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Doch auch die Essener hatten gelernt und liefen den Piranhas nicht ins offene Messer, sondern beschränkten sich selber auch mal auf das Verteidigen des eigenen Tores, um Ruhepausen zu schaffen und auf Fehler des Gegners zu warten. In der 19. Minute legten Hoffmann und LeBlanc für den starken Lars Grözinger auf, der ins Verteidigungsdrittel der Rostocker zog und dem gut haltenden Urbisch im Gästetor keine Chance zum 1:0 für die Moskitos ließ.

Pausentee und der war auf Essener Seite wohl noch nicht verdaut, als man kurz nach Beginn des zweiten Drittels in Überzahl nach einem Befreiungsschlag Rostocks nicht nachsetzte, Leon Frensel im Essener Tor die Scheibe nur unglücklich nach vorne prallen lassen konnte, Stanley alleine vor dem Tor stand und zum 1:1-Ausgleich für Rostock traf. Nun eine schwächere Phase im Spiel der Moskitos und Brockelt in der 26. Minute mit der 2:1-Führung für die Gäste von der Ostsee. Doch die Moskitos blieben weiterhin geduldig und als Kurka zwei Strafminuten wegen Spielverzögerung bekam, war es Thomas Richter, der fünf Sekunden vor Ablauf der Strafe mit einem Schlagschuss von der blauen Linie den 2:2-Ausgleich besorgte.

Zweite Drittelpause und im letzten Abschnitt startete Rostock zunächst stark. Nach einer Strafe gegen Baumgardt in der 50. Minute, die Rostock jedoch überstand, stellten die Gäste ihre Offensivbemühungen nahezu vollständig ein. Die Moskitos versuchten es bis zum Ende des Spiels aus allen Lagen, doch immer war ein Schläger oder ein Körperteil eines Rostocker Spielers dazwischen. So blieb es beim Unentschieden und die Verlängerung bot sich als erste Chance, einen Sieger des Spiels zu finden. Nachdem Rostock bei drei gegen drei fast zwei Minuten in Scheibenbesitz war, führte der erste Puckverlust zu einem Alleingang der Moskitos. Das Geburtstagskind Fabio Frick auf Seiten der Essener war es, welches trotz Bedrängnis durch zwei Rostocker zum 3:2- Overtimesieg für die Moskitos einnetzen konnte. Somit gingen zwei weitere Punkte an die Essener, die nun in der Tabelle Anschluss an Rostock gefunden haben und den neuntplatzierten Piranhas mit zwei Punkten Rückstand im Nacken sitzen.

Am kommenden Wochenende stehen die Spiele bei den Hannover Indians am Freitag (20 Uhr) und gegen den Krefelder EV 81 am Sonntag (18.30 Uhr) am Westbahnhof auf dem Programm. Das sagt ESC-

Chefcoach Larry Suarez zum Sieg: „Ich denke, dass die Arbeitsmoral der Jungs heute sehr stark war. So war es auch schon am Freitag gegen Erfurt. Die Belastung ist momentan sehr hoch, wir spielen mit einem kleinen Kader und uns fehlen einige Leistungsträger. Die Jungs haben alles füreinander und den Sieg gegeben. Auf diesem Wochenende müssen wir aufbauen, aber auch in Zukunft wird uns niemand was schenken. Wir müssen uns jeden Punkt weiterhin hart verdienen. Das haben wir heute super gemacht.“

Drittel: 1:0, 1:2, 0:0, 1:0

Tore: (18:26) 1:0 Grözinger (LeBlanc/Hoffmann), (20:47) 1:1 Stanley (Kohl/Gerstung), (25:41) 1:2 Brockelt (Miethling/Kohl), (35:16) 2:2 Richter (McLeod/Hildebrand), (61:54) 3:2 Frick (Hildebrand/Grözinger) Strafen: Essen 6 Minuten + 10 (Patocka), Rostock 12 Minuten + 10 (Becker) Zuschauer: 977