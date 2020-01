Guter TEV Auftritt in Sonthofen reicht nicht

Miesbach. (PM TEV) Am gestrigen Freitag reiste der TEV zum Oberligisten nach Sonthofen, wobei unsere Mannschaft sich knapp mit 3:1 (2:0/0:0/1:1) gegen den Tabellenführer...

Miesbach. (PM TEV) Am gestrigen Freitag reiste der TEV zum Oberligisten nach Sonthofen, wobei unsere Mannschaft sich knapp mit 3:1 (2:0/0:0/1:1) gegen den Tabellenführer geschlagen geben muss.

Die Mannschaft rundum Headcoach Kathan zeigte wie gegen Höchstadt, dass man durchaus mitspielen und sich offensiv einige Chancen herausspielen kann. Noch fehlt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die den TEV in der Vorrunde auszeichnete, um gegen solche starke Gegner Punkte mitzunehmen. Coach Kathan nahm eine Veränderung zum Höchstadt-Spiel vor. Im Tor stand Anian Geratsdorfer anstelle von Timon Ewert.

Im 1. Drittel begann unsere Mannschaft stark und spielte sich das ein um andere Mal in der Sonthofener Zone fest. Aber auch die Bulls zeigten ihre spielerische Klasse und kamen zu guten Chancen. In der 7. Spielminute war es dann soweit. Ovaska schloss staubtrocken halbhoch ab und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In einem ausgeglichenen 1. Drittel blieben beide Mannschaften gefährlich, jedoch konnten sich beide Torhüter mit guten Saves auszeichnen. Eine Minute vor Schluss schlugen die Bulls durch Sill, in Überzahl zum 2:0 zu. Mit diesem Spielstand ging es ein erstes Mal in die Kabinen.

Im 2. Spielabschnitt übernahm der TEV die Spielkontrolle und drückte auf den Anschlusstreffer. Leider sprangen trotz 2-3 hochkarätiger Chancen kein Treffer heraus. Zum Ende zogen die Bulls nochmal an und der TEV überstand die Druckphase, auch Dank starken Saves von Tormann Anian Geratsdorfer. Somit endete das 2. Drittel torlos und es ging ein letztes Mal in die Kabinen.

Im letzten Spielabschnitt nochmal das gleiche Bild. Der TEV steckte nicht auf und versuchte sich wieder ins Spiel zu bringen. Gleich zu Beginn kam unsere Mannschaft ins Powerplay, die zum Bedauern der mitgereisten Fans die Bulls nutzten. Topscorer Homjakovs beförderte die Scheibe in Unterzahl durch eine starke Einzelleistung mit 3:0 in die Maschen. Der TEV blieb weiter unangenehm und steckte keineswegs auf. Durch Strafzeiten auf beiden Seiten wurde der Spielfluss ein bisschen verschleppt.In der 59. Spielminute erzielte der TEV den verdienten Treffer. Michael Grabmaier schloss auf Zuspiel von Sebastian Deml und Thomas Schenkel zum 3:1 ab. Zum Ende nahm Headcoach Kathan Torwart Geratsdorfer vom Eis, zugunsten eines 6-Feldspielers. Leider kam der Anschlusstreffer am Ende ein wenig zu spät. Somit verliert der TEV Miesbach mit 3:1 gegen den vermeintlich spielstärksten Gegner dieser Runde.

„ Es ist extrem schade nach so einem guten Spiel ohne Punkte die Heimreise antreten zu müssen. Wir haben uns nicht belohnt und brauchen nun am Sonntag beim Heimspiel Punkte, um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen,“ berichtet Kathan sichtlich enttäuscht nach dem Spiel.

Die guten Dinge aus dem Spiel möchte der TEV in die nächste Partie mitnehmen, die bereits am Sonntag (19.1) im Miesbacher Eisstadion gegen Grafing ansteht. Spielbeginn: 18:00 Uhr.