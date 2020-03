Heilbronner Falken vergeben einen DEL2-FÃ¶rdervertrag

Heilbronn. (PM Falken) Nachwuchstalent Jan-Luca Schumacher hat bei den Heilbronner Falken einen U21-Fördervertrag unterzeichnet und wird somit in den kommenden zwei Spielzeiten im Kader...

Heilbronn. (PM Falken) Nachwuchstalent Jan-Luca Schumacher hat bei den Heilbronner Falken einen U21-Fördervertrag unterzeichnet und wird somit in den kommenden zwei Spielzeiten im Kader der Unterländer stehen.

Ab der Saison 2020/21 müssen zwei U21-Spieler (Feldspieler) mit einem eigens durch die Ligagesellschaft standardisierten TalentFördervertrag ausgestattet werden. Neben Schumacher besetzen Sebastian Hon und Tobias Möller zwei weitere U21-Stellen im Kader der Heilbronner Falken.

Schumacher kommt aus dem Nachwuchsprogramm der Jungadler Mannheim, wo er die letzten drei Spielzeiten im Kader des DNL-Teams stand und hierbei insgesamt 76 Spiele (69 Scorerpunkte) absolvierte. In der abgelaufenen Saison bestritt der 18-jährige Stürmer bereits acht Einsätze im Falkentrikot und bereitete hierbei 4 Treffer vor.

Jan-Luca Schumacher: „Bis auf das unerwartete Ende kann ich persönlich mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden sein und bin froh, dass ich bei den Heilbronner Falken zukünftig unter Vertrag stehen werde. Ich durfte bereits die ersten Erfahrungen sammeln und habe mich in der DEL2 bzw. in Heilbronn sehr wohl gefühlt. In den kommenden Monaten werde ich mich nun bestmöglich auf die neue Herausforderung vorbereiten.“

Atilla Eren, Geschäftsführer Heilbronner Falken: „Wir sind froh, dass wir aus der Talentschmiede unseres Kooperationspartners Adler Mannheim einen Spieler wie Jan-Luca rekrutieren können. Durch die Zusammenarbeit mit Mannheim konnten sich bereits einige Spieler der Jungadler bei uns im Profibereich beweisen. Durch seine Spielübersicht und -kreativität hat Jan-Luca gezeigt, dass er für die DEL2 bereit ist. Ich bin mir sicher, dass er sein Entwicklungspotential in der nächsten Saison nutzen wird.

Der aktuelle Kader der Heilbronner Falken 2020/2021 (Stand: 24.03.2020):

 Torhüter: #3 Matthias Nemec

 Verteidiger: #4 Brock Maschmeyer, #44 Marcus Götz

 Stürmer: #12 Justin Kirsch, #16 Tobias Möller, #17 Sebastian Hon, #18 Tim Miller, #19 Stefan Della Rovere, #66 Jan-Luca Schumacher