Herden mit Shut-Out â€“ Tigers mit drei Punkten!

Bayreuth. (PM Tigers) Weiterhin ohne sieben Akteure – namentlich fehlten Jaeger, Heider, Martens, Kunz, Bartosch, Zimmermann und Melanson – ging man die Aufgabe beim amtierenden DEL2-Meister an.

Dabei überzeugte man, nicht nur im ersten Abschnitt, mit einer gnadenlosen Effektivität. Über die komplette Dauer der Partie hielt man sich in der Defensive sehr stabil und ließ phasenweise nur wenige echte Gelegenheiten für die Gastgeber zu. Die, die dann trotzdem aufs Tor kamen, waren sichere Beute des an diesem Abend auf höchstem Niveau agierenden Timo Herden.

Die eher vermeidbaren Strafen der Towerstars im Auftaktdrittel nutzte man effektiv aus. Zwei von drei Powerplay-Gelegenheiten münzte man in Treffer um. Zunächst kam Davidek, als Merl sein Team dezimierte, zum persönlichen zweiten Treffer in der zweiten Partie nach seiner lang anhaltenden Verletzungspause und brachte seine Jungs in Führung. Tyler Gron legte kurz darauf nach, als Järveläinen – erneut in Überzahl – uneigennützig quer legte und den Top-Torjäger suchte.

Die angesprochene Effektivität zeigte sich im zweiten Abschnitt noch deutlicher. Optisch agierten die Gastgeber, mit deutlich mehr Scheibenbesitz, besser als die Tigers, ließen allerdings bei der einen oder anderen Chance die Energie beim Abschluss vermissen oder scheiterten mehrfach am gut aufgelegten Herden. Ein wenig überraschend zum Ende des Drittels, aber mit der angesprochenen gnadenlosen Effektivität, trat zunächst Järveläinen auf den Plan, der die Führung ausbaute, bevor Neuert sich eine Chance – als dieser relativ ungehindert im Slot zum Schuss eingeladen wurde – nicht entgehen ließ und, zu diesem Zeitpunkt unerwartet, bereits den Endstand aufs Score-Board schrieb.

Im letzten Abschnitt gingen die Towerstars noch einmal mit vollem Engagement aufs Eis. Probierten alles und erspielten sich mehrfach Chancen. Teils mit Pech vergeben oder mit Unvermögen scheiternd konnte man sich – auch ob des immer stärker haltenden Herden – nicht weiter herankämpfen. So blieb am Ende ein klarer, so nicht zu erwartender Sieg, der Tigers beim amtierenden Meister, mit dem man sich der Roten Laterne entledigte und diese wieder nach Crimmitschau gab.

Ravensburg Towerstars vs. Bayreuth Tigers 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Ravensburg: Schmidt, Wölfl – Dronia (2), Supis, Seifert, Sturm, Kolb, Bassen – Volke, Mayer, Gomes, Just, Merl (2), Schiemenz, Koskiranta, O´Donnell, Pfaffengut, Driendl (2), Svoboda, Zucker

Bayreuth: Herden, Zimmermann – Schmidt, Bernhardt (2), Karlsson, Grosse (2), Davis, Mannes, Veisert, Nijenhuis – Gron, Rajala, Järveläinen (2), Davidek, Kolozvary, Lillich, Neuert (2), Busch, Kislinger

Zuschauer: 2.492

Schieds- und Linienrichter: Haupt, Singer/ Rudolph, Schusser

Strafen: Ravensburg: 6 Bayreuth: 8 Powerplay: Ravensburg: 0/4 Bayreuth: 2/3

Torfolge: 0:1 (7.) Davidek (Lillich, Bernhardt) PP1, 0:2 (9.) Gron (Järveläinen, Kolozvary) PP1, 0:3 (38.) Järveläinen (Mannes, Rajala), 0:4 (40.) Neuert (Busch, Schmidt)