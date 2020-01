Ice Aliens zÃ¤hmen die BÃ¤ren und schlieÃŸen die Heimserie mit einem 3:2 Sieg ab

Ratingen. (PM Ice Aliens) War das Spiel am vergangenen Sonntag gegen denselben Gegner denkbar knapp ausgegangen, wollten sich die Ice Aliens am Freitagabend mit...

Ratingen. (PM Ice Aliens) War das Spiel am vergangenen Sonntag gegen denselben Gegner denkbar knapp ausgegangen, wollten sich die Ice Aliens am Freitagabend mit einem Sieg belohnen. Dies gelang mit einer geschlossen Mannschaftsleistung, viel Druck nach vorne und einer stabilen Defensive.

Das Spiel begann auf beiden Seiten etwas verhalten, den ersten Torschuss wagten die Gäste in der 12. Minute, der jedoch am Pfosten landete. Im Gegenzug trafen die Ice Aliens ins Netz der Bären, doch Schiedsrichter Toddam erkannte den Treffer nicht an, da der Puck zu weit mit der Hand vorgelegt worden war. Nur eine Minute später war der Torjubel dann berechtigt, Tobias hatte auf Tim Brazda aufgelegt und der knallte die Scheibe in den rechten oberen Winkel. Das zweite Tor der Ice Aliens folgte nur zwei Minuten später. Dennis Fischbuch nahm einen Rebound von Simon Migas auf, traf noch einmal den Schoner des Torwartes Schröers und der Puck hob sich über den Goalie ins Netz. Die Ratinger Mannschaft schnürte die Gäste in der Folge im eigenen Drittel ein und ließ nur wenige Konter zu. Erst zum Ende des Drittels intensivierte Neuwied seine Angriffsbemühungen, konnte den Abstand aber nicht verkürzen.

In der Pause hatte es wohl eine Ansprache vom Gästetrainer gegeben, denn die Bären begannen sehr offensiv. Jeff Smith, der vor Wochen mit fünf Treffern die Aliens fast alleine abgeschossen hatte, verkürzte in der 23. Minute auf 2:1. Dann flaute der frische Wind im Spiel des EHC Neuwied aber wieder ab. Erneut übernahmen die Gastgeber die Initiative und ließen dem Gegner wenig Raum. Am Ende des Drittels kam es zu einer Boxerei, die mit einer Reihe von Strafzeiten auf beiden Seiten prämiert wurden. Jeff Smith und Tobi Brazda waren je mit einer Disziplinarstrafe dabei. Die letzten Sekunden des Drittels spielte Ratingen in Überzahl und erhöhte durch Marco Clemens auf 3:1. Der letzte Spielabschnitt ähnelte dem bisherigen Geschehen. Die Ice Aliens gaben den Bären wenig Raum und ließen sie kaum ins eigene Drittel eindringen. Nachdem Aminikia in der 45. Minute für die Gäste doch den Anschlusstreffer erzielte, wurde es richtig spannend. Würden die Ice Aliens die hauchdünne Führung über die Zeit bringen? Was ihnen im bisherigen Saisonverlauf oft nicht geglückt war, spielten sie nun routiniert herunter. Oft setzten sie sich im gegnerischer Drittel fest und ließen dem EHC Neuwied so keine Chancen zum Ausgleich. Ein verdienter Sieg zum Abschluss der Hauptrunde im eigenen Stadion.

Safety first am Sandbach

Neuwied. (PM EHC) Natürlich hätten sie gerne gewonnen. Das versteht sich von selbst. Aber zwei Spieltage vor dem Ende einer Hauptrunde, nach der ohnehin der Punktestand wieder auf null gedreht wird, ist einem der Gedanke an die so wichtigen Pre-Play-offs, die am 24. Januar beginnen, aus naheliegenden Gründen wichtiger als auf Teufel komm raus eine Regionalliga-Partie um die „Goldene Ananas” in Ratingen für sich zu entscheiden.

Vor allem, wenn es in dieser Partie vom Stil her rustikaler zugeht, und man hier und da die Luft anhalten muss, dass alle Spieler unbeschadet das Eis verlassen. Für Leos Sulak, Trainer des EHC „Die Bären” 2016, war nach zwei Dritteln jedenfalls Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Er schonte seine Kontingentspieler Jeff Smith und Sam Aulie in den letzten 20 Minuten, um das Risiko von etwaigen Verletzungen zu auszuschließen. „Leider hat der Schiedsrichter es verpasst, die Spieler, vor allem Sam und Jeff, die Ratingen offenbar aus dem Spiel befördern wollte, rechtzeitig zu schützen – das haben wir dann übereinstimmend selbst getan”, schilderte EHC-Manager Carsten Billigmann. Neuwied verlor am Sandbach mit 2:3, konnte das auf der Heimreise aber einigermaßen schnell abhaken. „Zum Glück haben wir keine weiteren Verletzte davongetragen. Das ist das Wichtigste des Abends”, so Billigmann. Ein Spieler wird im Derby am Sonntag bei der EG Diez-Limburg trotzdem fehlen: Daniel Pering handelte sich in einer Auseinandersetzung im zweiten Drittel eine Spieldauerdisziplinarstrafe ein.

Neuwied fand im ersten Drittel nicht den Knopf, um die Maschinerie ins Rollen zu bringen. „Wir haben den Anfang verschlafen”, sagte Trainer Sulak. Tim Brazda (13.) und Dennis Fischbuch (15.) brachten die Ice Aliens deshalb auch verdient in Führung. Ab dem Mittelabschnitt legten die Bären dann zu und verzeichneten ein klares Chancenplus. Jeff Smith schaffte schnell den Anschlusstreffer (23.), und im weiteren Verlauf lag der Ausgleich in der Luft. Nachdem die Brazda-Zwillinge dann etwas mit Sam Aulie und Jeff Smith angezettelt hatten, kam der EHC-Fokus kurz vom Wesentlichen ab und Marco Clemens stellte den alten Abstand wieder her (40.). Auch ohne Smith und Aulie hinterließ Neuwied im Schlussdrittel einen ordentlichen Eindruck, schaffte aber nicht mehr als das 2:3 durch Schahab Aminikia (45.).

Ratingen: Oster (Pedaring) – Dick, Kalinowski, Gotzsch, Kessinger, Migas, Schumacher, Kolodziej – Menzel, Zeitler, Clemens, Dreischer, Tobias Brazda, Fischbuch, Tim Brazda.

Neuwied: Schrörs (Köllejan) – Pering, D. Schlicht, Scharfenort, Morys, Neumann – Fröhlich, Bruns, Asbach, Wilson, Litvinov, Aminikia, Herz, Smith, Etzel, Aulie.

Schiedsrichter: Daniel Todam.

Zuschauer: 223.

Strafminuten: 20 + Disziplinarstrafe gegen Tobias Brazda : 18 + Disziplinarstrafe gegen Smith + Disziplinarstrafe gegen Pering.

Tore: 1:0 Tim Brazda (Tobias Brazda) 13′, 2:0 Dennis Fischbuch (Migas) 15′, 2:1 Jeff Smith (Aulie) 23′, 3:1 Marco Clemens (Dreischer) 40′, 3:2 Schahab Aminikia (Neumann, D. Schlicht) 45′.