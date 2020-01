Irritationen bei den Moskitos Essen

Klarstellung zu den Aussagen von Chefcoach Larry Suarez Essen. (PM Moskitos) Im Anschluss an die 1:9-Niederlage der Wohnbau Moskitos gegen die Crocodiles Hamburg am...

Essen. (PM Moskitos) Im Anschluss an die 1:9-Niederlage der Wohnbau Moskitos gegen die Crocodiles Hamburg am Sonntag kam es zu Irritationen hinsichtlich einer Äußerung von ESC-Chefcoach Larry Suarez.

Diese wurde fälschlicherweise als Kritik an Stephan Kreuzmann, dem Kapitän der Moskitos, verstanden. Das wollte Suarez noch einmal nachdrücklich korrigieren: „Ich war nach der heftigen Niederlage noch sehr aufgewühlt und habe mich dann auf Deutsch leider missverständlich über die Rolle von Stephan Kreuzmann geäußert. Er hat als Kapitän nach dem schwachen Spiel gegenüber der Mannschaft ganz deutliche Worte gefunden und kritisiert, dass wir erst im letzten Drittel wieder begonnen haben, Eishockey zu spielen, als die Niederlage nicht mehr abzuwenden war. Ich wollte ihn so zitieren, wie er die Mannschaft und auch sich selbst in die Pflicht genommen hat – aber keinesfalls unterstellen, dass er persönlich sich mit der Niederlage abgefunden oder etwas schöngeredet hätte.“

Suarez unterstreicht zudem erneut die Bedeutung seines Kapitäns für das Team: „Wir wissen, das Stephan vorangeht und für den Verein und sein Team immer sein Möglichstes gibt. Und ich bin der Letzte, der das nicht sieht und respektiert!“