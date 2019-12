Iserlohn Roosters: Keine Tore, keine Punkte und kaum Hoffnung auf Besserung

Iserlohn. (MK) Es bleibt dabei: Die Iserlohn Roosters finden weiterhin viel zu selten einen Weg Tore zu produzieren. Im Westderby gegen die Düsseldorfer EG...

Iserlohn. (MK) Es bleibt dabei: Die Iserlohn Roosters finden weiterhin viel zu selten einen Weg Tore zu produzieren. Im Westderby gegen die Düsseldorfer EG blieb den Sauerländern der Torjubel sogar ganz verwehrt. Die NRW-Landeshauptstädter gewannen mit einer Rumpftruppe ein schwaches DEL-Spiel keineswegs unverdient mit 0:1 durch einen Treffer von Flaake, der schon nach 57 Sekunden fiel.

Dmitrievs 500. DEL-Einsatz, O´Connors Vertragsverlängerung, volles Haus

Die erfreulichen Dinge des Abends fanden aus Iserlohner Sicht vor dem Spiel statt. Zunächst wurde Stürmer Alex Dmitriev für sein 500. DEL-Spiel geehrt. Und noch vor dem Anpfiff wurde die Vertragsverlängerung mit Verteidiger Ryan O´Connor (27) verkündet. Der Iserlohner Defensivspezialist ist in dieser Saison der Spieler mit der meisten Eiszeit (24:46 Minuten durchschnittlich pro Partie) im Team. Ein kleines Trostpflaster, wenn man denn so will, ist sicherlich auch die Tatsache, dass sich der Rückstand von 16 Punkten auf Platz zehn für das O´Leary-Team trotz der Niederlage nicht noch weiter vergrößert hat. Erfreulich war sicherlich auch, dass erstmals in dieser Saison ein Heimspiel am Seilersee ausverkauft war. Nach wie vor offiziell offen ist die Zukunft von Verteidiger Janik Möser, dessen Ausleihe von den Adlern Mannheim am 31.12. endet.

Das sagt Trainer O´Leary über die Vertragsverlängerung mit Ryan O´Connor

Shutout für Niederberger

DEG-Keeper Mathias Niederberger feierte am Seilersee seinen vierten Shutout in der laufenden Saison. Es dürfte aufgrund der Ungefährlichkeit der Iserlohner Chancen von allen vier der Leichteste gewesen sein. Und das, obwohl mit Rihards Bukarts (Fieber), Alex Urbom, Johannes Huß, Marco Nowak, Chad Nehring (alle verletzt), sowie Hendrik Hane und Alex Dersch (U20-WM) gleich sieben etatmäßige Spieler fehlten.

Das Spiel begann für die Gastgeber denkbar schlecht. Schon nach 57 Sekunden bejubelten die Gäste nach einem Iserlohner Wechselfehler das 0:1 durch Flaake, der mit einem platzierten Schuss getroffen hatte. Die Roosters konnten in der Folgezeit des intensiven Spiels bis zur ersten Pause zwei Strafen gegen Düsseldorf (Ebner3. und Buzas 10.) nicht nutzen. Auf der anderen Seite hielt die Defensive um Keeper Jenike in Unterzahl (Strafe Sutter 12.) Stand. Clarke (9.) vergab Iserlohns beste Chance im ersten Drittel am kurzen Pfosten lauernd, als er am hellwachen DEG-Goalie Niederberger scheiterte.

Engagiert starteten die Sauerländer in den Mittelabschnitt, scheiterten aber zunächst meistens spätestens an DEG-Keeper Niederberger. Clarkes Strafe (24.) nutzten die Gäste trotz guter Chancen durch Adam und Olimb nicht. Fast schon wie mit dem Mute der Verzweiflung versuchten die Roosters bis zum Powerbreak Druck auf das Tor von Niederberger durch Schüsse von Lautenschlager, O´Connor und Petan auszuüben. In letzter Konsequenz zwingend waren diese Gelegenheiten aber nicht. Erneut Adam (32.) aus der Drehung vom Bullypunkt für die DEG und Sutter (36.) für die Roosters, scheiterten mit ihren Schüssen. Während Halmos Strafe (37.) hielt Iserlohns Goalie Jenike unter anderem gegen Adams platzierten Schuss sein Team weiter im Spiel. Iserlohns Sutter hatte in den Schlusssekunden direkt im Slot vor Niederberger den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber einmal mehr. Eine bezeichnende Szene für die unermüdlich rackernden Sauerländer, die aber bis dahin fast jeden Killerinstinkt vermissen ließen.

Ähnlich lief es auch im letzten Drittel weiter: Weiß im Slot (42.) nach Vorarbeit von Lautenschlager, Orendorz (43.) zentral vor Niederberger, Sutter (50.) von der Bande, Petan (51.) in Überzahl, Buschmann (53.) … Sie alle hatten weitere Chancen, die aber letztendlich eher in die Kategorie ungefährlich einzustufen waren.

Auf der anderen Seite verpasste Buzas (45.) es den Sack vorzeitig zuzumachen. Letztendlich brachte auch die Herausnahme des Iserlohner Keepers für einen sechsten Feldspieler hüben wie drüben keinen weiteren Treffer. Und so sammelte die stark ersatzgeschwächte DEG mit dem knappsten Ergebnis drei wichtige Punkte ein.

DEG und Roosters am Samstag mit den nächsten Heimspielen

Bereits am Samstag geht es für beide Teams weiter. Die DEG empfängt dann im heimischen ISS Dome die Schwenninger Wild Wings. In Iserlohn wartet das dritte Saisonduell mit den Augsburger Panthern auf die Roosters. Das Hinspiel am Seilersee gewannen die Iserlohner mit 5:3. Vor gut drei Wochen unterlagen O´Connor, Grenier & Co in der Fuggerstadt trotz der Unterstützung von 800 mitgereisten Fans mit 1:0. Nach fünf Pleiten in Folge soll im letzten Heimspiel der „Bock umgestoßen“ werden. Erstes Bully ist in Iserlohn und Düsseldorf jeweils um 17 Uhr.

Das sagen die Trainer zum Spiel

Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG © by Sporfoto-Sale 2019 (JB)