Iserlohns Headcoach Jason OÂ´Leary: â€žMan muss immer das GefÃ¼hl haben mehr geben zu mÃ¼ssen”

Roosters reisen zum ERC Ingolstadt und erwarten am Sonntag die Thomas Sabo Ice Tigers Iserlohn. (MK) Vor der Länderspielpause treffen die Iserlohn Roosters am...

Roosters reisen zum ERC Ingolstadt und erwarten am Sonntag die Thomas Sabo Ice Tigers

Iserlohn. (MK) Vor der Länderspielpause treffen die Iserlohn Roosters am kommenden Wochenende auf zwei bayerische Konkurrenten. Am Freitag treten die Sauerländer in Ingolstadt an und am Sonntag erwarten die Kufencracks vom Seilersee in eigener Halle zum zweiten Mal die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg.

Die Voraussetzungen vor dem Gastspiel in Ingolstadt sind ähnlich, wie die Voraussetzungen vor Wochenfrist, als man mit Wolfsburg und Düsseldorf ebenfalls auf Gegner traf, gegen die man bislang alle Vergleiche verloren hatte. Ingolstadt konnte sogar in den letzten neun Heimspielen gegen Iserlohn immer punkten. Die bisherigen Duelle in dieser Saison konnte Ingolstadt alle für sich entscheiden. Im Oktober unterlagen die Schützlinge von Trainer Jason O´Leary in Iserlohn mit 0:3, die beiden weiteren Vergleiche gingen knapp mit jeweils 3:2 an die Panther.

Personell gesellt sich Jake Weidner auf die Verletztenliste zu den langfristigen Ausfällen von Marko Friedrich, Mike Hoeffel und Daine Todd. Noch offen ist, wem das Trainergespann im Tor das Vertrauen schenken wird.

„Ingolstadt spielt schnell und offensiv. Mit Maury Edwards haben sie den Top-Verteidiger der Liga in ihrem Team. Sie spielen den Puck schnell und arbeiten hart“, umreißt Jason O´Leary die Qualitäten der Panther. „Wir müssen diszipliniert sein, konsequent an der Scheibe sein und hart arbeiten. Das bedeutet Zweikämpfe gewinnen, Schüsse blocken, viel laufen und härter arbeiten als Ingolstadt”, so der 41- jährige Headcoach.

Jason O´Leary hält weiterhin am Saisonziel fest und erklärt den angestrebten “Kulturwechsel” aus seiner Sicht

Trotz aktuell 16 Punkten Rückstand auf Platz zehn und nur noch elf ausstehenden Spielen bis zum Ende der Hauptrunde möchte Jason O´Leary vom Saisonziel „Playoff-Teilnahme“ nicht abweichen und auch noch kein neues Saisonziel formulieren. Diese Aussage dürfte auf den ersten Blick bei vielen Anhängern für Verwunderung sorgen, erscheint die Playoff-Teilnahme der Roosters doch auch rein rechnerisch und realistisch betrachtet nur noch minimal möglich zu sein. Allerdings erklärt Jason O´Leary auch, warum er genau das anders sieht: „Es ist nicht realistisch betrachtet, sondern pessimistisch. Das ist ein Unterschied. Ja, es ist verdammt hart, aber wir haben in diesem Kampf noch einiges zu tun.“

Bereits am Sonntag nach dem Spiel in Düsseldorf hatte Iserlohns Headcoach eingefordert, dass man in Iserlohn einen „Kulturwechsel“ beginnen müsse (wir berichteten). Mit seinen heutigen Aussagen zur Betrachtungsweise der Playoff-Chancen stößt er genau in diese „Wunde“. Und er untermauert seine Forderung mit folgender Aussage: „Man muss immer das Gefühl haben mehr geben zu müssen und nicht auf ein tiefes Ziel setzen. Man muss immer im Fokus behalten das große Ziel zu haben. Das große Ziel ist das eigentliche Ziel.“

Diese Maxime lebt Jason O´Leary bereits seit Saisonbeginn immer wieder vor. Er forderte in den letzten Monaten immer wieder in verschiedenen Situationen das Maximale ein. Auf Nachfrage betonte Jason O´Leary während des heutigen Pressegesprächs aber auch, dass er diesen vielbesagten „Kulturwechsel“ bei den Roosters nicht allein stemmen könne. „Nein! Das kann ich allein nicht machen. Diese Veränderung muss von jedem einzelnen kommen. Wenn die Leute in den Schlüsselpositionen alle der gleichen Meinung sind, dann ist es wie ein Schneeballeffekt.“

Klubchef Wolfgang Brück sieht Parallelen zum jungen Greg Poss

Mit seinen Vorstellungen scheint der Kanadier zumindest bei Klubchef Wolfgang Brück nicht auf völlig taube Ohren gestoßen zu sein. Im Podcast „Overtime“ der Westfalenpost erklärte Brück am Dienstag, dass ihm die Leidenschaft und hohe Intensität seines Trainerstabes gefällt. Außerdem sehe er Parallelen zum jungen Greg Poss (1997 – 2003 Trainer in Iserlohn, Anm. d. Redaktion), der auch immer viel von sich selbst und der Organisation eingefordert habe. „Das gefällt mir, so kommen wir aus der Komfortzone heraus und wir müssen auch in allen Bereichen besser werden. Der Trainer ist sicherlich frustriert gewesen, aber das sollte auch eine gemeinsame Basis sein in Zukunft Dinge noch besser zu machen, damit mehr Erfolge eintreten und er auch zufrieden ist“, so der Rechtsanwalt.

„Davon gehe ich aus“, antwortete der Klubchef im Podcast abschließend noch auf die Frage, ob Jason O´Leary auch nächste Saison hinter der Bande stehen wird. Nach Eishockey-Magazin Informationen fand zumindest in den letzten Tagen ein regelmäßiger Austausch zwischen dem geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Brück und Trainer Jason O´Leary statt. Eine offizielle Bestätigung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Jason O´Leary gibt es bislang aber noch nicht.

Zunächst gilt auch der Fokus den Spielen am Wochenende. Der Iserlohner Tross machte sich bereits am Donnerstagmittag in Richtung Ingolstadt auf den Weg. Erstes Bully ist in der Saturn-Arena am Freitagabend um 19:30 Uhr.

Die bisherigen Saisonvergleiche mit den Wochenend-Gegnern:

18.10.2019 Roosters – ERCI 0:3

15.11.2019 Roosters – ERCI 2:3

20.12.2019 ERCI – Roosters 3:2

31.01.2020 ERCI – Roosters

04.10.2019 Nürnberg – Roosters 2:1 n.V.

03.11.2019 Roosters – Nürnberg 4:1

30.12.2019 Nürnberg – Roosters 4:5 n.V.

02.02.2020 Roosters – Nürnberg