Janik MÃ¶ser kehrt im Februar zu den Adlern zurÃ¼ck

Mannheim. (PM Adler) Janik Möser wird die Saison 2019/20 bei den Adlern Mannheim zu Ende spielen. Der 24-jährige Verteidiger, der aktuell auf Leihbasis für die Iserlohn Roosters aktiv ist, kehrt Anfang Februar zum amtierenden deutschen Meister zurück.

Anfang November hatten sich die Adler und die Roosters auf ein Leihgeschäft von Möser bis zum 31. Dezember 2019 verständigt. Nun wurde die Leihe des gebürtigen Mannheimers um gut vier Wochen verlängert. Demnach bestreitet Möser sein letztes DEL-Spiel für die Roosters am 02. Februar 2020, ehe er sein Engagement bei den Adlern fortsetzt.

„Dass wir das Leihgeschäft bis Anfang Februar verlängert haben, ist letztlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Janik bekommt bei den Roosters die Spielpraxis, die er für seine Entwicklung benötigt. Wir freuen uns, dass Janik in der Endphase der Hauptrunde zu uns zurückkehrt“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Janik Möser bleibt bis zum 2. Februar

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dürfen sich auch im Januar 2020 über die Dienste von Verteidiger Janik Möser freuen.

Der 23-Jährige ist seit November vom Ligakonkurrenten Adler Mannheim ausgeliehen und sollte ursprünglich zum neuen Jahr in die Quadratestadt zurückkehren. Nun wurde die Ausleihe bis zum 02. Februar 2020 verlängert, so dass Möser den Sauerländern bis zur zweiten Nationalmannschaftspause erhalten bleibt.

„Janik hat sich hier sehr gut eingebracht, seit er im November zu uns kam. Wir sind zufrieden mit seiner Entwicklung und freuen uns daher, ihn einen weiteren Monat lang bei uns zu haben“, sagt Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Roosters. Auch der Spieler freut sich, einen weiteren Monat am Seilersee verbringen zu können: „Ich bekomme hier meine Eiszeit und bin daher sehr glücklich darüber, weiter in Iserlohn bleiben zu können“, so Möser.