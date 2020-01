Jannik Herm verlÃ¤sst den EHC Freiburg in Richtung Memmingen

Freiburg. (PM EHCF) Der Stürmer hat den Verein um die Auflösung seines laufenden Vertrags gebeten In beidseitigem Einvernehmen ist der EHC Freiburg dem Wunsch...

In beidseitigem Einvernehmen ist der EHC Freiburg dem Wunsch des Stürmers nachgekommen und hat den Vertrag mit Jannik Herm mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Der 28-jährige Angreifer kam Anfang 2014 aus Deggendorf in den Breisgau und absolvierte seitdem 365 Pflichtspiele im Trikot des EHC Freiburg, in denen der Linksschütze 168 Socrerpunkte verbuchen konnte. Mit den Wölfen stieg Jannik Herm 2015 aus der Oberliga in die DEL2 auf und konnte dort in den vergangenen vier Jahren zusammen mit der Mannschaft den Klassenerhalt erreichen.

Sportlich geht es für Jannik Herm beim ECDC Memmingen in der Oberliga Süd weiter. Der EHC Freiburg bedankt sich bei Jannik Herm für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement im Trikot der Wölfe und wünscht ihm für seinen privaten sowie sportlichen Weg weiterhin alles Gute.