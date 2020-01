Knappe Niederlage fÃ¼r MÃ¼nchen in Berlin – Jaffray: “HÃ¤tten das Spiel im Powerplay gewinnen kÃ¶nnen”

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München ist mit einer knappen Niederlage ins erste DEL-Wochenende 2020 gestartet. Beim 3:4 (0:2|2:1|1:1) in Berlin...

Beim 3:4 (0:2|2:1|1:1) in Berlin konnte der Spitzenreiter vor 14.200 Zuschauern zwar einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand aufholen. Die Tore von Jason Jaffray (2) und Kapitän Patrick Hager reichten jedoch nicht aus, um die Serie von sechs Siegen in Folge aufrechtzuerhalten.

Spielverlauf

Auf Seiten der Münchner feierten sowohl Goalie Kevin Reich als auch Frank Mauer, der zuletzt Anfang Dezember auf dem Eis gestanden hatte, ihr Comeback. In den Anfangsminuten kontrollierte man die Scheibe. Aus den geringen Spielanteilen machte Berlin wiederum das Maximale. Mit einem Solo über das halbe Spielfeld überraschte James Sheppard seine Gegenspieler und schloss dann alleine vor Reich ab (5.). Ein Punktverlust an der roten Linie ermöglichte den Eisbären keine zwei Minuten später die nächste Top-Chance, die erneut Sheppard zum 2:0 verwertete (7.). Die Gäste mussten sich sammeln und konnten dann bei zwei aufeinanderfolgenden Powerplays wieder Druck aufbauen. Die wenigen Chancen blieben ungenutzt und auch beim Breakaway durch Philip Gogulla und Mauer bekamen die Berliner noch einen Schläger dazwischen.

Mit einem Blitzstart meldeten sich die Red Bulls im Mittelabschnitt zurück. Jaffray benötigte nicht einmal 35 Sekunden, um den Pfosten zu treffen. Im zweiten Versuch überwand er Justin Pogge erstmals (21.). In den folgenden Minuten rettete für beide Torhüter einmal das Aluminium. Mitten in der eigenen Drangphase fing man sich ein weiteres Konter-Tor durch Pierre-Cedric Labrie ein (34.). Dass es mit nur einem Tor Rückstand in die zweite Pause ging, war dem Special Team des Spitzenreiters zu verdanken. In eigener Unterzahl fand Yasin Ehliz seinen Kapitän Hager. Dieser ließ zwei Gegenspieler stehen und stellte per Rückhandschuss auf 2:3 (38.).

Im Schlussdrittel sahen die Zuschauer einen offen Schlagabtausch mit zunächst aggressiven Berlinern. Die Red Bulls schafften es aber, körperlich immer besser dagegenzuhalten. Während Pogge gegen Mauer zweimal den Ausgleich verhinderte, stand Jaffray in der 45. Minute goldrichtig, um den Schuss von Blake Parlett zum 3:3 ins Tor zu lenken. Insgesamt 19 Schüsse, darunter ein weiterer Pfostentreffer von Konrad Abeltshauser, reichten dem Spitzenreiter nicht zum siebten Sieg in Folge. Die Entscheidung fiel 30 Sekunden vor Schluss: Leonhard Pföderl ließ Reich mit einem verdeckten Schlagschuss keine Abwehrchance (60.).

Jason Jaffray: „Es war ein tolles Spiel zwischen zwei starken Mannschaften. Nach unnötigen Gegentoren haben wir es verpasst, die Partie in den Powerplay-Situationen am Ende noch für uns zu entscheiden.“

Endergebnis

Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München 4:3 (2:0|1:2|1:1)

Tore

1:0 | 04:32 | James Sheppard

2:0 | 06:29 | James Sheppard

2:1 | 20:35 | Jason Jaffray

3:1 | 33:28 | Pierre-Cedric Labrie

3:2 | 37:14 | Patrick Hager

3:3 | 44:41 | Jason Jaffray

4:3 | 59:30 | Leonhard Pförderl

Zuschauer

14.200