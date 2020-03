KÃ¶lner Haie haben 15 Spieler fÃ¼r die kommende Saison bereits fix

Köln. (EM) Nach dem Verpassen der Playoffs haben auch bei den Kölner Haien die Saisonabschlussgespräche zwischen Trainer Uwe Krupp, Geschäftsführer Philipp Walter und den...

Wie die Kölner mittlerweile gegenüber diversen Medien bestätigten werden aktuell 15 Spieler im Sommer in die Domstadt zurückkehren.

Im Tor setzen die Haie weiter auf Hannibal Weitzmann (24 Jahre, Vertrag bis 2021). In der Defensive werden Moritz Müller (33 Jahre bis 2022), Pascal Zerressen (27 Jahre bis 2021), Colin Ugbekile (20 Jahre bis 2022), Dominik Tiffels (26 Jahre bis 2021) und Kevin Gagné (27 Jahre bis 2022) das Haie Trikot wieder überstreifen.

Für Tore sollen auch in der nächsten Saison Frederik Tiffels (24 Jahre bis 2021), Jason Akeson (29 Jahre bis 2021), Lucas Dumont (22 Jahre bis 2022), Mick Köhler (22 Jahre bis 2021), Jon Matsumoto (33 Jahre bis 2021), Alexander Oblinger (31 Jahre bis 2021), Marcel Müller (31 Jahre bis 2022), Zach Sill (31 Jahre bis 2022) und Sebastian Uvira (27 Jahre bis 2023) sorgen.

Noch offen ist die Zukunft von Stürmer Ben Hanowski. Der 29- jährige US-Boy steht seit 2017 in Köln unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte er in allen 52 Hauptrundenspielen 12 Tore und 13 Assist.

Wie zum Teil bereits kommuniziert werden Torwart Gustaf Wesslau, die Abwehrstrategen Taylor Aronson und Jakub Kindl, sowie die Angreifer Colby Genoway, Colin Smith, Jason Bast und Justin Fontaine die Haie verlassen.