Landshut gastiert bei den EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Am morgigen Dienstag empfangen die Dresdner Eislöwen den EV Landshut in der EnergieVerbund Arena zum Decathlon-Gameday.

Es ist bereits das vierte Duell mit dem EVL in dieser Spielzeit. Erst am vergangenen Freitag trafen beide Kontrahenten aufeinander und Landshut konnte die Partie in der Overtime für sich entscheiden.

Rico Rossi, Eislöwen-Cheftrainer: „Es ist ein wichtiges Spiel mit Playoff-Charakter. Wir müssen diszipliniert agieren und clevere Entscheidungen treffen, wie in den ersten 40 Minuten in Landshut.“

Das Heimspiel der Dresdner Eislöwen am Dienstag, 21. Januar beginnt um 19.30 Uhr. Das Spiel wird geleitet von den HSR Kevin Salewski und Volker Westhaus. Kassen und Arenatüren öffnen um 18.00 Uhr, der VIP-Raum um 18.30 Uhr.