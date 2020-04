Lausitzer FÃ¼chse geben zwei jungen Talenten eine Chance

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse haben die ersten zwei neuen Spieler für die nächste Saison unter Vertrag genommen. In der Spielzeit 2020/2021...

In der Spielzeit 2020/2021 werden Lars Reuß und Tim Detig das Blau-Gelbe Trikot tragen. Beide Spieler kommen aus Nachwuchsmannschaften in Deutschland.

Der 19-jährige Lars Reuß kommt aus der DNL-Mannschaft der Kölner Haie. Seine Karierre begann der 1,77m große Stürmer in Augsburg in der U16. 2015 wechselte er nach Füssen, wo er zwei Jahre in der U16 und im dritten Jahr auch in der U19 des Traditionsvereins zum Einsatz kam. Nach zwei weiteren Jahren in der U19 des Iserlohner EC ging er nach Köln, wo er im DNL-Team der Haie 74 Spiele absolvierte. In der abgelaufenen Saison konnte der Linksschütze 36 Scorerpunkte (16 Tore/20 Assist) sammeln und kam in der internen Scorerwertung auf Platz drei.

Tim Detig konnte bereits DEL2 Erfahrungen sammeln. Mit einer Förderlizenz der Mannheimer Jungadler kam Tim in der letzten Saison bereits 9 Mal beim Kooperationspartner Heilbronner Falken zum Einsatz. Hierbei konnte er einen Assist verbuchen. Seine bisherige Eishockeylaufbahn verbrachte der 18-jährige Stürmer ausnahmlos in Mannheim. Über die U16 und U19 ging es für ihn in den letzten beiden Jahren sportlich weiter bergauf. Bei der U20 der Jungadler entwickelte sich der 1,88 große Linksschütze zum U19 Nationalspieler. Hier kann er mittlerweile mit vier Einsätzen aufwarten. In der vergangenen DNL Saison kam er 31 Mal für die Jungadler Mannheim zum Einsatz und holte sich 21 Scorerpunkte (4/17).

Das Trainerteam hatte die Spieler in der letzten Spielzeit beobachtet und wir freuen uns sehr, dass sich die beiden Talente für die Lausitzer Füchse entschieden haben. Wir begrüßen sie ganz herzlich in Hockeytown und wünschen ihnen eine erfolgreiche DEL2-Saison mit unseren Füchsen.