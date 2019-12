Lausitzer Füchse werden noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse sind auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Im Hinblick auf die anstehenden Spiele und die Personalsituation hat der DEL2-Club...

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse sind auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Im Hinblick auf die anstehenden Spiele und die Personalsituation hat der DEL2-Club einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Luke Nogard wird künftig das Trikot der Blau-Gelben tragen. Der 25-jährige Kanadier kommt aus der ECHL nach Weißwasser. Der Linksschütze spielte in der vergangenen Saison für die Norfolk Admirals und konnte in 65 Spielen 38 Scorerpunkte (16 Tore / 22 Assist) sammeln. In der aktuellen Spielzeit war er bei den Atlanta Gladiators unter Vertrag und scorte 14 Mal (8/6) in 20 Spielen. Als aktuell fünfter Ausländer soll er die Kontingentspieler, die in den letzten Spielen sehr viel Eiszeit hatten, entlasten. Dennoch wird die Möglichkeit für die Erteilung eines deutschen Passes geprüft.

Corey Neilson sagte zu seiner Verpflichtung: “Luke ist ein körperlich großer Spieler mit einer geradlinigen Spielweise. Er ist physisch stark und zudem ein sehr guter Center. Er hat auch die entsprechende Spielpraxis die notwendig ist und wird gut für unser Spiel sein.”

Wenn alle Formalitäten rechtzeitig abgeschlossen sind, könnte Luke Nogard bereits an diesem Wochenende zu seinem ersten Einsatz für die Lausitzer Füchse kommen. Er wird künftig die Rückennummer 18 tragen.