LÃ¶wensieg in Bad Nauheim

Bad Tölz. (PM Löwen) Auf des Messers Schneide: In einem höchst spannenden Spiel gewinnen die Tölzer Löwen mit 2:1 in Bad Nauheim.

Die Entscheidung fiel durch einen verwandelten Penaltyschuss von Tyler McNeely. Kevin Gaudet entschied sich für Wechsel. Auf allen Positionen änderte der Löwencoach die Zusammenstellung seiner Spieler. Auch im Tor: Dort begann Silo Martinovic statt Maximilian Franzreb – und überzeugte. Doch nicht nur die Namen änderten sich. Auch die Einstellung. Marco Pfleger sprach von einem “verkackten” Freitagsspiel, das man schleunigst vergessen lassen wolle. Dieses Vorhaben gelang – besonders dank starker Defensivarbeit.

Nur ein Gegentor mussten die Löwen schlucken. Ein krummer Schlagschuss von Jesper Kokkila sprang erst von Christoph Kiefersauers Schläger, dann vom Körper eines Abwehrspielers in das Tor hinter dem machtlosen Martinovic. Insgesamt war das Auftaktdrittel das schwächste der Buam, auch wenn sie selbst in diesem Abschnitt nicht klar unterlegen waren. Schlicht fehlte die offensive Genauigkeit in Pässen und Abschlüssen. Mit dem Start ins zweite Drittel sollte sich dies zumindest teilweise ändern. Zwar dauerte es 15 Minuten, ehe die Löwen jubeln konnten, doch dieser Treffer war von enormer Wirkung. Max French fälschte einen Blueliner von Saša Martinovic noch entscheidend ab. Der ebenfalls starke Felix Bick im Bad Nauheimer Tor ohne Chance. Zuvor beide Teams bemüht, keine groben Fehler in der Defensive zu machen. Einzig Luca Tosto und Jack Combs, die jeweils am Metall scheiterten waren sehr nah am Torerfolg.

Dieses Geduldspiel setzte sich auch im Schlussdrittel fort und sorgte bei den 3134 Zuschauern im Colonel-Knight-Stadion für ungesundes Fingernägel-Kauen. Wirkliche Großchancen waren Mangelware – ein Satz, der besonders in den Defensivreihen der Teams für Zufriedenheit sorgt. Näher am zweiten Treffer waren die Löwen, auch aufgrund dreier Powerplay-Situationen. Als Cody Sylvester auf der Strafbank weilte hatte Shawn Weller knapp 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit freistehend im Slot die beste Einschussmöglichkeit, doch Bick bekam die Schoner rechtzeitig geschlossen. Dieses Kunststück gelang dem Goalie wenige Minuten später nicht: Tyler McNeely schob die Scheibe durch die Hosenträger des Schlussmanns vorbei zum einzigen Tor im Penaltyschießen.

Auf der Gegenseite reagierte Silo Martinovic dreimal gut gegen die Bad Nauheimer Versuche. Damit steht am Ende des Tages eine Punkteverteilung, die aufgrund der Spielanteile genauso vertretbar scheint. Für die Löwen zwei wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs – und ein starkes Zeichen nach der Enttäuschung am Freitag. Bereits in zwei Tagen geht´s zur Revanche nach Bayreuth.