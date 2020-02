Louis-Marc Aubry wieder fit, CÃ¼pper kehrt am Samstag nach Berlin zurÃ¼ck

Die Eisbären Berlin reisen am morgigen Freitag mit Stürmer Louis-Marc Aubry zum Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen (19:30 Uhr, Yayla Arena). Der 28-jährige Kanadier...

Die Eisbären Berlin reisen am morgigen Freitag mit Stürmer Louis-Marc Aubry zum Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen (19:30 Uhr, Yayla Arena).

Der 28-jährige Kanadier lief zuletzt am 22. Dezember 2019 für die Berliner auf. Das Match wird live auf Magenta Sport und im Eisbären-Ticker übertragen.

Eisbären-Chefcoach Serge Aubin über das Match bei den Pinguinen: „Krefeld ist eine offensiv sehr gefährliche Mannschaft. Sie brauchen nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen. Ich freue mich wirklich darauf, unser Team zu sehen, wie es eine sehr solide defensive Partie abliefert, sehr viel Schlittschuh läuft und den Gegner unter Druck setzt.“

Außerdem wird Torwart Marvin Cüpper nach seiner Ausleihe zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2 am Samstag wieder nach Berlin zurückkehren. In Weißwasser bekam Cüpper Spielpraxis nach seinen Verletzungen. Er bestritt bis dato fünf Partien für die Füchse und gewann davon zwei, landete bei einem Gegentorschnitt von 2,97 und einer Fangquote von 91,77 Prozent.

Auf Verteidiger Constantin Braun muss der Hauptstadtclub bekanntlich noch rund fünf Wochen verzichten. Der Eisbären-Verteidiger zog sich im letzten Spiel vor der Pause gegen Ingolstadt eine Innenbandteilruptur im Knie zu. Ebenfalls weiterhin verletzt: Vincent Hessler, Sean Backman und Florian Busch.

Im letzten Heimspiel der Eisbären gegen die Pinguine mussten die Berliner eine 1:5-Niederlage hinnehmen (17.12.2019). Davor gewannen sie mit 4:1 in Krefeld und 6:2 daheim.

Am kommenden Sonntag folgt dann das 135. Match gegen den Erzrivalen Adler Mannheim. Die letzten Rest-Tickets für diese Partie gibt’s über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40. Derzeit ist noch ein Kontingent im World Dinner Restaurant verfügbar.

Der Eisbären-Kader gegen Krefeld

Tor: Sebastian Dahm, Justin Pogge

Abwehr: Kai Wissmann, Frank Hördler, Jonas Müller, John Ramage, Ryan McKiernan, Florian Kettemer

Angriff: Austin Ortega, Pierre-Cédric Labrie, André Rankel, Landon Ferraro, Maxim Lapierre, Louis-Marc Aubry, Lukas Reichel, Sebastian Streu, Fabian Dietz, James Sheppard, Mark Olver, Marcel Noebels, Leo Pföderl

Fürs DNL-Team im Einsatz: Eric Steffen In Weißwasser: Marvin Cüpper, Eric Mik, Thomas Reichel

Nicht zur Verfügung: Constantin Braun (Knie), Vincent Hessler (Hand), Sean Backman, Florian Busch