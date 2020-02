MagentaSport prÃ¤sentiert DEL-Rookie des Jahres

Neuss. (PM DEL) MagentaSport präsentiert zum zweiten Mal in Folge die Wahl zum DEL-Rookie des Jahres. Die Wahl erfolgt im Zeitraum vom 14. Februar...

Die Wahl erfolgt im Zeitraum vom 14. Februar bis zum 1. März online auf www.del-rookie.de.

Die Eishockey-Fans haben in diesem Jahr die Auswahl zwischen sechs hoffnungsvollen U23-Talenten, welche folgende Voraussetzungen erfüllen müssen: Die Kandidaten müssen für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sein und zum ersten Mal über 20 oder mehr Einsätze in der DEL verfügen.

Die Fans wählen nicht nur den DEL-Rookie des Jahres, der im Rahmen der großen DEL-Gala am 14. März in Wolfsburg seinen verdienten Award entgegennehmen darf, sondern nehmen gleichzeitig an einem Gewinnspiel teil.

Die sechs Kandidaten:

Tim Stützle (Adler Mannheim)

Justin Schütz (EHC Red Bull München)

Colin Ugbekile (Kölner Haie)

John-Jason Peterka (EHC Red Bull München)

Tim Brunnhuber (Straubing Tigers)

Lukas Reichel (Eisbären Berlin)