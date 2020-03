Kaufbeuren. (PM ESVK) ESVK Stürmer Max Schmidle beendet seine Profi Karriere. Nach insgesamt 851 Spielen in der DEL und DEL2 zieht der aus dem...

Der zweifache Vater wird sich nun stärker im Familienunternehmen einbringen und sieht keine Möglichkeiten, dies mit dem Profi Sport in der DEL2 verbinden zu können. Wie der 35 Jahre alte Stürmer auf seine Karriere zurückblickt, vor allem auch auf das letzte, in vielen Richtungen sehr besondere Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers und ob er ganz auf den Eishockey Sport verzichten kann und will, gibt es im aktuellen Interview auf esvk.tv zu sehen und hören. Der ESV Kaufbeuren bedankt sich sehr herzlich bei Max Schmidle für 502 absolvierte Pflichtspiele und insgesamt 10 Spielzeiten im Dress der Joker.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zum Karriereende von Max Schmidle: „Wir verlieren mit Max Schmidle nicht nur einen vereinstreuen Spieler, der dazu aus dem eigenen Nachwuchs stammt, sondern auch einen zuverlässigen Scorer und Leader. Die Lücke die er nun im Kader hinterlässt, werden wir natürlich versuchen bestmöglich zu schließen. Für die private wie berufliche Zukunft wünschen wir „Schmido“ natürlich auch nur das Beste.“