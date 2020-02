Maximilian Adam wird fester Bestandteil der Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben sich bis Saisonende die Dienste von Maximilian Adam fest gesichert. Unter der Woche unterschrieb der 21-Jährige einen...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben sich bis Saisonende die Dienste von Maximilian Adam fest gesichert.

Unter der Woche unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag mit den Schlittenhunden und steht daher nicht mehr als Förderlizenzspieler aus Wolfsburg, sondern als fester Teil des Huskies-Rudels zur Verfügung.

„Wir bedanken uns bei unserem Kooperationspartner Wolfsburg für die tolle Zusammenarbeit“, so Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. „Wir schätzen Maximilian sowohl sportlich als auch menschlich und er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft.“

Auch Trainer Tim Kehler ist zufrieden, dass der junge Spieler nun fest im Kader der Huskies zu finden ist: „Das ist für uns eine super Verstärkung. Er ist ein sehr guter, junger Spieler, der mit Geschwindigkeit spielt und mit Energie und Talent unsere Verteidigung verstärken wird.“ „Ich freue mich, dass ich hier bin, denn ich glaube, dass wir Großes erreichen können“, so der Ex-Wolfsburger selbst.

„Ich wurde wirklich gut aufgenommen und erlebe die Huskies als sehr professionell.“

Wer Adam spielen sehen möchte kann dies bereits am Freitag: Um 19.30 Uhr spielen die Schlittenhunde in der Eissporthalle gegen Kaufbeuren. Tickets für das Spiel gibt es online auf www.kassel-huskies.de, im VVK, an der Abendkasse und im Sportshop, der drei Stunden vor Spielbeginn am Freitag geöffnet haben wird.

Huskies spielen doppelt gegen Kaufbeuren

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies sind bereit für den nächsten – und letzten – Doppelspieltag der Saison 2019/2020.

Am Freitag treffen die Schlittenhunde um 19.30 Uhr in der heimischen Halle auf den ESV Kaufbeuren. Am folgenden Sonntag steht direkt das Rückspiel auswärts auf dem Programm (17 Uhr). Nach dem vergangenen Wochenende hat sich das Team intensiv auf die beiden wichtigen Spiele vorbereitet. Unter der Woche stellte Trainer Tim Kehler seine Mannschaft auf diese Spiele ein und die Jungs brennen darauf, vor den eigenen Fans drei Punkte in der heimischen Eissporthalle zu behalten. „Ich erwarte eine starke Mannschaft aus Kaufbeuren“, sagt HuskiesStürmer Patrick Klöpper vor dem Spiel.

„Aber ich erwarte auch starke Huskies, die all‘ das zeigen werden, was sie auszeichnet.“ Vor den Spielen ist die Bilanz gegen den Gast vom Freitag in dieser Saison ausgeglichen: Nach dem 7:3 im Heimspiel im Oktober, folgte eine knappe 2:3-Niederlage auswärts. Doch im Kampf um die Playoffs werden die Süddeutschen alles in die Waagschale werfen: Die letzten drei Spiele hat das Team von Trainer Andreas Brockmann verloren, jedoch gab es zwei knappe 2:3-Niederlagen gegen die Top-Teams aus Freiburg und Frankfurt. Nur das 3:7 im Derby gegen Landshut war eine deutlichere Niederlage – die Huskies müssen also aufpassen.

„Kaufbeuren hat sich aus dem Tabellenkeller hochgearbeitet“, warnt Klöpper.

„Sami Blomqvist ist vielleicht einer der besten Angreifer der Liga,“ sagt Huskies-Trainer Tim Kehler über den Mann, der bereits 33 Tore erzielt und 62 Punkte gesammelt hat. „Außerdem spielen sie um die direkte Qualifikation für die Playoffs. Diese beiden Spiele sind also sowohl für uns, als auch für Kaufbeuren extrem wichtig.“

Kehler wird am Wochenende auf Topscorer Ben Duffy verzichten müssen, der sich im Training verletzt hat und über dessen Einsatzbereitschaft von Tag zu Tag entschieden werden muss. Mit an Bord sind aber wieder Michi Christ und Noureddine Bettahar, nach dessen Länderspielreise mit Polen, sowie Eric Valentin und Maximilian Adam, der am Donnerstag einen Vertrag bis Saisonende mit den Kassel Huskies abgeschlossen hat.

Das Tor wird am Freitag Leon Hungerecker hüten.