Memmingen Indians holen zwei Punkte unter der Zugspitze – Neuer StÃ¼rmer verpflichtet – Freitag kommt FÃ¼ssen

Zweiter Sieg in der Verlängerung: Erneut Punkte gegen Garmisch

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen hat auch im Auswärtsspiel gegen den SC Riessersee zwei Punkte eingefahren. Wie in der Begegnung am Freitag konnten die Memminger das Spiel in der Verlängerung gewinnen. Am Freitag kommt der EV Füssen zum Derby, die Memminger erwarten 3000 Zuschauer am Hühnerberg.

Am Ende stand ein verdienter Sieg des ECDC Memmingen auf der Anzeigetafel. Die Indians sahen lange wie der Sieger aus, erst kurz vor dem Ende kamen die Hausherren vom SC Riessersee zum Ausgleich, der ihnen die Verlängerung bescherte. In dieser behielten die Indianer die Oberhand und gehen damit als Tabellenführer ins neue Jahr.

Gleich zu Beginn entwickelte sich eine muntere Partie an der Zugspitze. Auch wenn im ersten Drittel keine Treffer fielen, kamen die gut 2300 Zuschauer auf ihre Kosten.

Gleich im zweiten Abschnitt kamen die Indians dann zur Führung, als ein Schuss von Brad Snetsinger im Nachsetzen von Fabian Voit verwertet werden konnte. Der Ausgleich der Hausherren kam aber nur wenig später, als Thomas Radu einnetzen konnte, der einige Minuten später sogar noch einen Penalty erhielt, bei dem Joey Vollmer aber parieren konnte. Eine halbe Minute vor der Pausensirene trafen dann die Indians. Tim Richter vollendete nach starkem Pass von Dennis Miller in Überzahl und brachte sein Team erneut in Front.

Hin und her ging es dann im letzten Abschnitt, die Indians überstanden einige schwierige Unterzahlsituationen und konnten in einer solchen sogar noch einen Treffer erzielen. Brad Snetsinger spitzelte dem Garmischer Verteidiger den Puck von der Kelle und ließ Daniel Allavena im Gehäuse des SCR keine Chance. Somit zwang er auch Trainer Georg Kink dazu, den Torhüter bereits sehr früh vom Eis zu nehmen. Der SCR setzte sich im Drittel der Indians fest und konnte schnell den Anschluss wiederherstellen, als Uli Maurer einen Schuss unhaltbar abfälschte. Bitter für die Indians wurde es dann rund 40 Sekunden vor dem Ende, als der Mut der Blau-Weißen belohnt wurde und der Puck erneut hinter Joey Vollmer einschlug. Sein Namensvetter des Kontrahenten, Riessersees Kapitän Florian Vollmer konnte einen Nachschuss zum Ausgleich verwerten und schickte die Partie somit in die Overtime.

In dieser Verlängerung hatten die Indians etwas mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten. Eine davon verwertete schließlich Patrik Beck zum Sieg und sicherte den Indianern damit den Zusatzpunkt, welcher den Abstand auf Rang 2 sogar noch einmal vergrößterte.

Die Indians gehen als Spitzenreiter der Oberliga-Süd in das neue Jahr, bereits am Freitag kommt der EV Füssen zum Derby an den Hühnerberg. Dann werden mehr als 3000 Zuschauer in der Eissporthalle erwartet, der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

SC Riessersee – ECDC Memmingen 3:4 n.V. (0:0/1:2/2:1/0:1)

Tore: 0:1 (21.) Voit (Richter, Snetsinger), 1:1 (29.) Radu (Kircher), 2:1 (40.) Richter (Miller, 5-3), 3:1 (54.) Snetsinger (4-5), 3:2 (58.) Maurer (Arkiomaa, Kronawitter, 6-5), 3:3 (60.) Vollmer (Wilhelm, Maurer, 6-5), 3:4 (65.) Beck (Miller, GWG)

Strafminuten: Riessersee 6 – Memmingen 12

ECDC Memmingen: Vollmer (Henne) – Meier, Svedlund; Neal, Welz; Pokovic, Stotz; Länger, Stobbe – Snetsinger, Voit, Richter; Miettinen, Schmid, Miller; Nix, Beck, Abstreiter, Keil, Straub, Stange.

Indians reagieren: Steven Deeg wechselt nach Memmingen

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen kann zum Jahresausklang einen weiteren Spieler im Kader begrüßen. Aus Duisburg wechselt Angreifer Steven Deeg zu den Indians. Der 26 Jährige soll den durch Abgänge und Verletzungen dezimierten Sturm verstärken und bereits am Freitag gegen Füssen sein Debüt geben.

Nach intensiver Suche können die Memminger Indians weiteren Zuwachs für ihren Kader in der Maustadt begrüßen. Mit Steven Deeg haben die Rot-Weißen einen gefährlichen Angreifer aus der Oberliga-Nord verpflichten können. Die Indians waren mit dem Deutsch-Kanadier bereits im Sommer regelmäßig in Kontakt, ein Transfer kam hier letzten Endes aber noch nicht zustande. Nun löste Deeg seinen laufenden Vertrag bei den Füchsen Duisburg auf, der Weg für einen Wechsel in die Maustadt war frei. Steven Deeg kam zur Saison 2018 erstmals nach Deutschland und heuerte in Duisburg an, wo er sofort einschlug und zu den besten Scorern zählte. Auch in dieser Saison kann er bereits 18 Scorerpunkte vorweisen. Insgesamt kommt Deeg auf 58 Torbeteiligungen in 68 Spielen der Oberliga.

Ein Transfer war aus Sicht der Indians-Verantwortlichen erforderlich, da die Memminger nur noch über neun eigene Stürmer verfügen. Bereits seit den schweren Verletzungen von Daniel Huhn und Milan Pfalzer sowie den ungeplanten Abgängen während der Saison wurde der Markt gründlich sondiert, um bei etwaigen Ausfällen weiterhin drei Angriffsreihen aufbieten zu können. „Auch im Falle einer Abberufung von Dennis Miller nach Augsburg müssen wir in der Lage sein, selbstständig drei ausgeglichene Sturmreihen aufbieten zu können“, so Sven Müller zur Notwendigkeit der Verpflichtung. „Weiterhin ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir ab Januar auch gelegentlich Spieler für die DNL-Mannschaft der Panther abstellen werden, da uns sehr an einer langfristigen Partnerschaft gelegen ist und der AEV sein Team möglichst in der ersten Division halten will“.

Steven Deeg wird aller Voraussicht nach bereits am Freitag (20 Uhr) beim Heimspiel gegen Füssen sein Debüt für die Indians geben. Er wird mit der Nummer 91 für den ECDC auflaufen.

Großes Derby vor toller Kulisse: Indians empfangen Füssen

Memmingen (mfr). Am Freitagabend (20 Uhr) steigt das nächste Heimspiel der Memminger Indians vor sicherlich großer Kulisse. Zum Derby gegen den EV Füssen werden wieder rund 3000 Fans in der Maustadt erwartet. Die Indians wollen mit Neuzugang Steven Deeg ihre imposante Heim-Serie ausbauen.

Heimspiele der Memminger Indians sind zur Zeit wahre Eishockey-Feste. Bereits am vergangenen Samstag konnte der ECDC rund 2900 Zuschauer am Memminger Hühnerberg begrüßen. Kein Wunder, dass nun gegen den EV Füssen die 3000er-Marke anvisiert wird.

Die Gäste aus dem Ostallgäu kommen als eine der Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs in die Maustadt. Als Aufsteiger gestartet befindet man sich mittlerweile klar auf Play-Off-Kurs. Mit Siegen gegen satrke Teams ließ man mehrmals aufhorchen und scheint mittlerweile mehr als etabliert in der Liga. Das Star beim EVF ist dabei ganz klar das Team als ganzes. Trainer Andreas Becherer kann auf eine kompakte und kampfstarke Mannschaft zurückgreifen, Topscorer bei den Schwarz-Gelben ist Kontingentspieler Samuel Payeur. Der gefährlichste Defensivspieler ist Routinier Lubos Velebny, weitere Leistungsträger sind Kapitän Eric Nadeau, Dejan Vogl und Tobias Meier.

Bei den Indians gibt am Freitag Neuzugang Steven Deeg sein Debüt für den ECDC. Der Angreifer ist unter der Woche aus der Oberliga-Nord nach Memmingen gewechselt und soll im Sturm für Entlastung sorgen. Ansonsten dürfte Trainer Sergej Waßmiller auf die nahezu identische Aufstellung wie zuletzt bauen können, auch die Förderlizenzspieler aus Augsburg sind wieder einsatzbereit. Im bisherigen Saisonverlauf gab es in drei Begegnungen zwei Siege für die Rot-Weißen, ein dritter soll folgen. Die Indians bauen auf Unterstützung von den Rängen. Der Ticket-Verkauf läuft auf Hochtouren und lässt eine neue Rekordkulisse erwarten. Die Verantwortlichen raten dazu den Vorverkauf zu nutzen, gerade Sitzplätze werden an der Abendkasse kaum noch erhältlich sein. Das Spiel beginnt um 20 Uhr, ein Livestream über Sprade.TV wird angeboten.