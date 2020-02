Moskitos lÃ¶sen Vertrag mit StÃ¼rmer Lars GrÃ¶zinger auf

Essen. (PM Moskitos) Die Wohnbau Moskitos haben dem Wunsch von Lars Grözinger nach einer sofortigen Vertragsaufhebung entsprochen. Der Stürmer hatte erst am vergangenen Mittwoch,...

Essen. (PM Moskitos) Die Wohnbau Moskitos haben dem Wunsch von Lars Grözinger nach einer sofortigen Vertragsaufhebung entsprochen.

Der Stürmer hatte erst am vergangenen Mittwoch, zwei Tage vor Ende der Transferfrist, die Verantwortlichen von einem Angebot des Herner EV in Kenntnis gesetzt und unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er alles daransetzen werde, dieses annehmen zu können.

„Wir sind natürlich enttäuscht von Lars Verhalten, daraus machen wir kein Geheimnis. Lars weiß, in welche Lage er uns als Verein genauso wie seine Mannschaftskameraden bringt. Aber wir sind derzeit auch nicht in der Lage, finanziell lukrative Angebote zu kontern“, so Tom Wilken für die Vereinsführung. D

Dass die Moskitos zudem erst so kurz vor dem Ende des Transferfensters über seine Pläne in Kenntnis gesetzt wurden, hat die Suche nach einem Spieler, der die Lücke im Kader bis zum Saisonende schließen könnte, praktisch unmöglich gemacht.