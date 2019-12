Moskitos unterliegen knapp mit 3:4 im Derby beim EV Duisburg

Essen. (PM Moskitos) Der 4. Advent, kurz vor Weihnachten – ideal für ein tolles Eishockeyderby in Duisburg. Doch die laufende Saison hat Spuren hinterlassen....

Doch die laufende Saison hat Spuren hinterlassen. Beide Mannschaften blieben bisher weit hinter ihren Erwartungen zurück und so fanden nur 1428 Zuschauer den Weg in die Jomizu-Arena in Duisburg. Dort sahen rund 200 mitgereiste Essener eine 3:4-Niederlage ihres Teams. Quasi mit dem ersten Torschuss gingen die Moskitos mit 1:0 durch Richter in Führung. Anschließend spielte fast nur Duisburg, das Torschussverhältnis von 17:4 im ersten Drittel sprach Bände. Doch ausgerechnet in Unterzahl gelang dem EVD der Ausgleich, als Alexander Eckl einen Schuss von Schaludek ins Tor abfälschen konnte.

Zweites Drittel; das Spiel nun wesentlich ausgeglichener und die Moskitos kamen häufiger vor das Duisburger Tor. Hildebrand mit einem Lattentreffer hätte die Moskitos in Führung bringen können, doch nach einer Strafe gegen Hoffmann dauerte es in der 26. Minute nur 10 Sekunden, ehe Duisburg durch einen von Tegkaev abgefälschten Schlagschuss mit 2:1 in Führung ging. In der 35. Minute bot sich LeBlanc die Möglichkeit zum Ausgleich, doch er wurde durch einen Stockschlag davon regelwidrig abgehalten. Der Schiedsrichter ahndete die Aktion vor seinen Augen nicht und im Gegenzug folgte ein Eigentor der Moskitos zum 3:1 für Duisburg. Wenige Sekunden vor dem Drittelende in Unterzahl die Riesenmöglichkeit für Essen, zu verkürzen, doch Frick und Huebscher vergaben diese Chance. So ging es mit einem ZweiTore-Rückstand in das letzte Drittel.

Hier waren die Moskitos nun gefordert und sie kämpften weiter. In der 44. Minute war es in Überzahl erneut Richter, der die Essener mit einem haltbaren Schuss aus dem Halbfeld auf 3:2 heranbrachte. Die Hoffnung war da, aber eine Strafe gegen Huebscher in der 54. Minute sorgte nur eine Minute später für das 4:2 der Füchse. Essen gab nicht auf und eine Strafe gegen Verelst zweieinhalb Minuten vor dem Ende nutzte Grözinger in Überzahl zum 4:3 – Essen hoffte wieder auf einen Punktgewinn. Die letzten zwei Minuten sind schnell erzählt. Duisburg nahm noch eine Auszeit 23 Sekunden vor dem Ende. Die Moskitos brachten keinen sechsten Feldspieler für Leon Frensel. Letztlich ging der Sieg an die Füchse aus Duisburg.

Am 2. Weihnachtstag geht es für die Moskitos zu den Tilburg Trappers, erstes Bully dort ist bereits um 15:00 Uhr.

Drittel: 1:1, 2:0, 1:2

Tore: (03:29) 0:1 Richter (Frick/Patocka), (10:33) 1:1 Eckl (Schaludek), (25:55) 2:1 Tegkaev (Schmidt/Abercrombie), (34:54) 3:1 Verelst (Ratajczyk), (43:48) 3:2 Richter (McLeod/ LeBlanc), (54:16) 4:2 Krämer (Schmidt/Abercrombie), (57:59) Grözinger (Kreuzmann/ Saccomani) Strafen: Duisburg 10 Minuten, Essen 10 Minuten Zuschauer: 1428