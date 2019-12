Moskitos unterliegen mit 4:7 bei den Tilburg Trappers

Vor 2305 Besuchern in Tilburg verloren die Moskitos ihr Spiel am 2.Weihnachtstag mit 4:7. Nach knapp zehn Minuten führte Tilburg bereits mit 3:0 und...

Nach knapp zehn Minuten führte Tilburg bereits mit 3:0 und der Arbeitstag von Kevin Beech, der den Vorzug vor Leon Frensel erhalten hatte, war beendet. Frensel nun im Tor und Kraus noch im ersten Drittel mit dem 3:1 (16.).

Im zweiten Abschnitt sorgten wiederum Kraus (22.) und Saccomani (24.) für den Ausgleich und die Moskitos waren wieder im Spiel. Auch die erneute Führung in Überzahl für Tilburg zum 4:3 durch Kevin Brujsten (32.) nach einem Fehler von Frensel konnte Zajic mit einem sehenswerten Tor nur elf Sekunden später wieder zum 4:4 ausgleichen. Doch noch im zweiten Drittel (33.) wurde Hofland in der Vorwärtsbewegung im eigenen Drittel vor dem Tor fast komplett alleine gelassen. Willaschek kam zu spät und es stand 5:4 für Tilburg.

Im letzten Abschnitt hoffte man auf die Chance auf den Ausgleich, doch nur drei Torschüsse in 20 Minuten sind zu wenig für eine reelle Möglichkeit. Tilburg drückte nun auf die Entscheidung, doch erst zwei Minuten und 48 Sekunden vor dem Ende gelang diese durch de Bonth mit dem 6:4. Das 7:4 durch Bastings in der letzten Minute der letzte Treffer eines Spiels, welches die Essener lange offen halten konnten, letztlich aber verdient dem Tabellenzweiten aus Holland unterlagen. Zum Jahresabschluss treten die Moskitos am Montagabend (20 Uhr) bei den Hannover Scorpions an.

Statistik

Drittel: 3:1, 2:3, 2:0

Tore: (00:49) 1:0 De Bonth (Bruijsten/Hermens), (07:32) 2:0 Bastings (Bruijsten), (08:52) 3:0 Bruijsten (Hermens/Verkiel), (15:03) 3:1 Kraus (Grözinger/Willaschek), (21:38) 3:2 Kraus (LeBlanc/Hildebrand), (23:37) 3:3 Saccomani, (31:30) 4:3 Bruijsten (Stempher), (31:41) 4:4 Zajic (Patocka), (32:21) 5:4 Hofland (Bruijsten), (57:12) 6:4 De Bonth (Bruijsten), (59:06) 7:4 Bastings (Hofland/van Oorschot) Strafen: Tilburg 4 Minuten, Essen 8 Minuten Zuschauer: 2305

ESC