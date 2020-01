Nach Niederlage in Hannover: Moskitos starten mit wichtiger AuswÃ¤rtsaufgabe ins neue Jahr

Essen. (PM Moskitos) Man habe hart trainiert und die Stimmung in der Kabine sei trotz der negativen Ergebnisse der letzten Zeit sehr gut, betonte...

Essen. (PM Moskitos) Man habe hart trainiert und die Stimmung in der Kabine sei trotz der negativen Ergebnisse der letzten Zeit sehr gut, betonte Coach Larry Suarez vor der Partie am Montag bei den Hannover Scorpions.

Ein Sieg sollte am Ende allerdings nicht rausspringen. Mit 2:7 unterlag der ESC. Doch Zeit, um sich darüber zu ärgern, bietet sich kaum. Bereits am Freitag steht für die Essener das richtungsweisende Duell mit den BlackDragons Erfurt an.

Bei den Moskitos konnte Peter LeBlanc neben Sebastian Lehmann und Valentin Pfeifer nicht auflaufen. Im ersten Abschnitt standen die Moskitos defensiv stabil und konnten durch Aaron McLeod, der zweimal traf, mit 2:0 in Führung gehen. So war auch der Spielstand zur ersten Pause. Hannover würde nun sicherlich mehr Druck machen, zumal noch 18 Sekunden Unterzahl zu Beginn des zweiten Drittels für die Moskitos auf der Uhr standen. Nach 21 Sekunden im zweiten Drittel traf Trabucco mit einem verdeckten Schlenzer von der blauen Linie zum 1:2. Nun bekam Hannover Oberwasser und die Moskitos mussten innerhalb kurzer Zeit zwei weitere Treffer erneut durch Trabucco und Arnold zulassen. Spiel gedreht, nun 3:2 für die Scorpions und die Moskitos brauchten einige Zeit, um zurück ins Spiel zu finden. Wenige Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels die Riesenmöglichkeit für McLeod zu seinem dritten Treffer, doch Salvarani im Hannoveraner Tor konnte parieren, so dass es zur zweiten Pause beim knappen Vorsprung für die Scorpions blieb. Alles war noch drin im letzten Abschnitt und man hatte sich sicherlich auch einiges in der Pause vorgenommen, doch spätestens nach Trabuccos drittem Tor zum 4:2 in der 44. Minute war das Spiel entschieden. In Minute 48 ein Doppelschlag zum 6:2 durch Pelletier und Reiß und in Minute 52 erneut Pelletier zum Endstand von 7:2 für die Scorpions.

Der Vorsprung auf einen Nicht-Preplayoffplatz ist auf einen Punkt geschrumpft und am kommenden Freitag, 3. Januar, geht es zu den Tec Art Black Dragons Erfurt, die einen Platz hinter den Moskitos stehen (20 Uhr). Sonntag, den 5. Januar, steht das erste Heimspiel des neuen Jahres an. Gegner sind die Rostock Piranhas, die nur einen Platz vor den Moskitos in der Tabelle rangieren (18.30 Uhr).

Drittel: 0:2, 3:0, 4:0

Tore: (08:33), 0:1 McLeod (Patocka/Grözinger), (11:06) 0:2 McLeod (Grözinger/Hoffmann), (20:21) 1:2 Valery Trabucco (Reiß/Nägele), (22:21) 2:2 Valery Trabucco (Garten/Pelletier), (23:53) 3:2 Arnold (Marek/Blank), (43:37) 4:2 Valery Trabucco (Pelletier/Peleikis), (47:30) 5:2 Pelletier (Strakhov/Garten), (47:53) 6:2 Reiß (Marek/Nägele), (51:06) 7:2 Pelletier (Bombis/Reiß)

Strafen: Hannover 26, Essen 22

Zuschauer: 1374