Freiburg. (PM EHCF) Keine Zeit zum Durchatmen für den EHC Freiburg. Nach der intensiven Weihnachtszeit beginnt für die Wölfe mit dem Nachholspiel in Landshut am Dienstag (19:30 Uhr) bereits die nächste drei Spiele Woche.

Bei einem Blick auf die Tabelle sind die Rollen mutmaßlich klar verteilt. Der EV Landshut steht mit 44 Punkten auf Tabellenplatz 12, die Wölfe grüßen mit 64 Punkten von Platz 3. Wie spannend und eng diese Partie jedoch sein kann, zeigte das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams vor einer Woche in der Echte Helden Arena. In einem Overtime-Krimi gingen die Freiburger letztlich als Sieger vom Eis und gewannen somit alle drei bisherigen Aufeinandertreffen gegen Landshut. Bei den Niederbayern stechen besonders zwei Spieler heraus. Der Kanadier Mathieu Pompei ist mit 43 Punkten der beste Punktesammler beim EVL, gefolgt vom US-Amerikaner Robbie Czarnik, der in 32 Spielen bereits 20 Tore erzielen konnte.

Wegen des umfassenden Umbaus des Landshuter Eisstadions im Sommer und im Herbst mussten die Heimspiele aus dem ersten Viertel der Saison auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden, da parallel zur Renovierung des Eisstadions am Gutenbergweg nicht gespielt werden konnte.

Im Onlineshop des EV Landshut können Tickets für das Auswärtsspiel erworben werden. Wie gewohnt kann das Spiel auch für 6,50€ im Livestream auf Sprade.TV verfolgt werden.