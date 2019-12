National League, 29. Spieltag: Der HC Lugano kassierte im Derby gegen den HC AmbrÃ¬-Piotta eine bÃ¶se 2:7-Schlappe

Quinto (AR). Der HC Ambrì-Piotta behielt im Tessiner Derby gegen den HC Lugano klar die Oberhand. Nach dem ersten Drittel stand es nach Treffern...

Quinto (AR). Der HC Ambrì-Piotta behielt im Tessiner Derby gegen den HC Lugano klar die Oberhand. Nach dem ersten Drittel stand es nach Treffern von Flynn (1.), Mazzolini (7.) und Fohrler (15.) schon 3:0 für die Hausherren.

Fazzinis 1:3 in Minute 29 aus der Sicht der Luganesi war nur ein kurzes Strohfeuer, denn drei Zeigerumdrehungen später stellte Fischer den alten Drei-Tore-Vorsprung zugunsten der Gastgeber wieder her. Im dritten Abschnitt sorgten abermals Flynn, Müller und D’Agostini innerhalb von vier Minuten dafür, dass der HC Ambrì-Piotta mit 7:1 in Führung lag. Das 2:7 durch Riva fünf Minuten vor der Schlusssirene war nur noch Resultatskosmetik, mehr nicht.

In der Fribourger BCF-Arena sahen 5.744 Fans ein interessantes Spiel ihres HC Fribourg-Gottéron gegen den EHC Biel. Nach acht Zeigerumdrehungen stand es bereits 2:0 für die clever aufspielenden Gastgeber. Brodin und Mottet trugen sich in die Torschützenliste ein. Neun Minuten später konnte Ullström für die Seeländer auf 1:2 verkürzen. In der 25. Minute traf Desharnais zum 3:1 für die Hausherren. Gustafssons 2:3 in Minute 54 sorgte für etwas Spannung, doch der Ausgleich gelang den Bielern nicht mehr.

Ein sehr spannendes Spiel gab es in Genf zu bestaunen. Die Hausherren hatten es mit dem HC Davos zu tun. Nach drei Minuten lagen die Bündner bereits mit 1:0 in Front; Ambühl freute sich über seinen Treffer. In der 43. Minute konnten auch die Granatroten jubeln. Miranda erzielte den 1:1-Ausgleich. Zehn Zeigerumdrehungen später war es Lindgren, der die Davoser ein zweites Mal in Führung brachte. In der Schlussminute rettete Rod Servette Genf in die Over Time. Dort hatten die Hausherren dank Wingels‘ 3:2 nach vier Minuten das bessere Ende für sich.

7777 Zuschauer nahmen in der Vaudoise Arena in Lausanne Platz. Sie wurden Zeugen einer sehr dramatischen Begegnung, denn 50 Minuten lang scheiterten die Angriffsversuche ihrer Mannschaft und jener des EV Zug an den jeweils glänzend agierenden Torhütern und den tief stehenden Defensivabteilungen. Alatalo erlöste die Gäste mit dem 1:0. Dann ging es Schlag auf Schlag und Lindberg (54.) und Martschini (58.) sorgten dafür, dass jeder Schuss ein Treffer war und die Zuger als 3:0-Sieger das Eis im Kanton Waadt verließen.

Die Tigers des SC Langnau und die Lakers aus Rapperswil-Jona trafen in der Langnauer Ilfishalle aufeinander. Nach 17 Minuten stand das Endresultat bereits fest. Schmutz brachte die Hausherren nach vier Zeigerumdrehungen mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später war DiDomenico für das 2:0 verantwortlich. Clarks 1:2 in Minute 17 ließ die Lakers hoffen, doch der Ausgleich wollte ihnen nicht mehr gelingen. Die Hausherren konzentrierten sich auf das Wesentlichste und verteidigten den knappen Vorsprung geschickt über die Zeit.

Die ZSC Lions trafen zuhause auf den SC Bern. Die Gäste gingen nach fünf Minuten durch Pestoni mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel waren 14 Minuten gespielt, ehe Schäppi der 1:1-Ausgleichstreffer gelang. Doch der Stadionsprecher hatte noch nicht einmal den Namen des Torschützen bekanntgegeben, als es ein zweites Mal im Gehäuse der Zürcher klingelte. Burren markierte das 2:1. Im letzten Drittel legte der Meister eine Schippe drauf und traf durch Praplan und Moser zum 3:1 bzw. 4:1.