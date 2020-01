National League, 33. Spieltag: Der EV Zug verdaute die kalte Dusche beim HC Fribourg-GottÃ©ron gut

Fribourg (AR). Im Spiel zwischen dem HC Fribourg-Gottéron und dem EV Zug waren elf Minuten gespielt, als Brodin die Hausherren mit 1:0 in Führung...

Fribourg (AR). Im Spiel zwischen dem HC Fribourg-Gottéron und dem EV Zug waren elf Minuten gespielt, als Brodin die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte.

Klingberg markierte in der 23. Minute den 1:1-Ausgleich. In der 33. Minute traf Sprunger zum 2:1, ehe Kovar wenige Augenblicke später das 2:2 markierte. Im letzten Drittel waren eine Minute und 46 Sekunden gespielt, ehe Thorell der 3:2-Enstand für den EV Zug gelang.

Im tierischen Duell zwischen den Lions aus Zürich und den Tigers aus Langnau waren die Gäste erfolgreich. Elf Minuten waren gespielt, ehe Pesonen die Langnauer erstmals in Führung brachte. Im zweiten Abschnitt zeigte die Stadionuhr 35 Minuten an. Suter traf zum 1:1 zugunsten der Hausherren. Drei Zeigerumdrehungen stellte Cadonau mit dem 2:1 die alte Führung der Tigers her. Eine Minute vor der Schlusssirene retten sich die Lions dank des Tores von Krüger in die Over Time. In dieser waren gerade einmal drei Minuten um, als Maxwell den 3:2-Siegtreffer zugunsten der Gäste markierte.

17.031 Fans in der Berner PostFinance-Arena sahen ein spannendes Duell ihres SC Bern gegen den EHC Biel. Die Hausherren gingen nach 18 Minuten durch Sciaroni mit 1:0 in Führung. In der 32. Minute erhöhte Scherwey auf 2:0. In den letzten zehn Minuten drohte die Partie zu kippen, denn Schneider verkürzte auf 1:2. Sechs Zeigerminuten später markierte Ullström den 2:2-Ausgleich. Dass die Begegnung nicht in der Verlängerung entschieden wurde, war Untersander zu verdanken. Er erzielte das 3:2 für den Meister, und das 42 Sekunden vor dem Ende.

Der HC Davos bezwang nach dem enttäuschenden Auftreten bei der diesjährigen Auflage des Spengler Cups die Lakers aus Rapperswil-Jona mit 3:1. Lindgren brachte die Gastgeber nach zwölf Minuten mit 1:0 in Front. Im zweiten Drittel war Wieser nach knapp zwei Zeigerumdrehungen erfolgreich. Dünner sorgte mit dem 1:2 zu Beginn des dritten Abschnitts für etwas Spannung, doch Frehners 3:1 in Minute 58 war sowohl die Entscheidung als auch das letzte Tor des Abends.

Der HC Lausanne kam im Heimspiel gegen den HC Ambrì-Piotta zu einem ungefährdeten 5:1-Heimerfolg. Sabolic brachte nach zehn Minuten die Tessiner mit 1:0 in Führung. Doch dann spielten nur noch die Gastgeber. Mit Almond (11.), Genazzi (23.), Vermin (28.), Lindbohm (40.) und Bertschy (47.) trugen sich gleich fünf verschiedene Akteure in die Torschützenliste der Waadtländer ein.