National League, 34. Spieltag: Dank einem desolaten Mitteldrittel schenkte der EV Zug Servette Genf den Sieg

Zug (AR). Nach drei Minuten klingelte es in der Partie zwischen dem EV Zug und Servette Genf schon im Zuger Kasten.

Winnik brachte die Westschweizer in Führung. Sechs Zeigerumdrehungen später war Diaz zum 1:1 erfolgreich. Im zweiten Drittel brachen beim Heimteam alle Dämme. Zweimal Tömmernes (21.; 24.) und Wingels (36.) ließen die Granatroten auf 4:1 davonziehen. Eine Minute vor dem Ende war es nochmals Tömmernes, der mit seinem dritten Tor des Abends nicht nur als Matchwinner angesehen wurde, sondern auch den 5:1-Endstand fixierte.

Im Spiel zwischen dem EHC Biel und dem HC Lausanne gingen die Gastgeber durch Künzle nach acht Minuten mit 1:0 in Führung. Fuchs erhöhte kurz vor dem Ende des ersten Drittels auf 2:0. Im zweiten Abschnitt fielen die Treffer fast im Minutentakt. Almond verkürzte für die Waadtländer nach 26 Minuten auf 1:2, zwei Zeigerumdrehungen später stand es nach einem Tor von Jooris 2:2. In der 30. Minute traf Künzle zum 3:2 für die Seeländer, wenige Sekunden später unterbrach Bertschy mit dem 3:3 den kollektiven Jubel des Anhangs der Heimmannschaft. Künzle schlenzte in der 33. Minute den Puck zum 4:3 ins Gehäuse der Westschweizer. Diese kamen durch Lindbohm in Minute 42 zum 4:4-Ausgleich. Die Over Time brachte keine Entscheidung, in der Penaltylotterie war Lausanne erfolgreicher, Bertschy avancierte zum Goldtorschützen.

Die Lakers aus Rapperswil-Jona empfingen zuhause den SC Bern. Nach zehn Minuten stand es 1:0 für die Hausherren, Dufner trug sich in die Torschützenliste ein. Arcobello traf wenige Zeigerumdrehungen später zum 1:1. In der 34. Minute ging der Meister durch Ebbett erstmals in Führung; vier Minuten später traf Kristo zum 2:2 für das Heimkollektiv. In der Folge fielen keine Tore mehr. Nach einer torlosen Verlängerung hatten die Lakers im Penaltyschießen dank Kristo das bessere Ende für sich und das erforderliche Quäntchen Glück auf ihrer Seite.

In der Corner Arena von Lugano spielte der HC Lugano gegen den HC Fribourg-Gottéron. Nach 28 Minuten stand es nach Treffern von Postma (10.), Klasen (25.) und Bertaggia 3:0 für die souverän agierenden Hausherren. Doch auf einmal drehten die Gäste auf. Sie kamen durch Boychuk (29.) und Mottet (45.) auf 2:3 heran. Nun bissen die Gastgeber noch einmal zu, Bertaggias 4:2 fünf Minuten vor der Schlusssirene war nicht nur die Entscheidung, sondern auch der letzte Treffer der Partie.

Die Fans der Tigers aus Langnau und des HC Davos mussten sich 46 Minuten gedulden, ehe der erste Treffer in der Langnauer Ilfishalle fiel. Palushaj traf für den Traditionsverein aus dem Bündner Land. Maxwell netzte für die Tigers ein; 51 Minuten waren gespielt. In der notwendig gewordenen Verlängerung war es Tedenby, der schon nach 27 Sekunden die Anhänger des Gastgeberkollektivs weinen ließ. So gingen die Davoser mit einem 2:1-Erfolg vom Eis.