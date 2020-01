National League, 36. Spieltag: Der EHC Biel gewann das muntere ScheibenschieÃŸen gegen den EV Zug

Biel (AR). Dreimal lag der EHC Biel zuhause gegen den EV Zug im ersten Drittel zurück, dreimal konnten die Seeländer den Rückstand ausgleichen. Kovar...

Kovar (2) und Martschini trafen für die Gäste; Fuchs, Ullström und Gustafsson für die Hausherren. Nachdem die Offensivabteilungen beider Teams ordentlich Gas gegeben hatten, tat sich 25 Minuten, rein ergebnispolitisch nichts. Im dritten Abschnitt zogen die Bieler in der 45. Minute durch Künzle und Schneider auf 5:3 davon, doch die Zuger kamen auch noch zweimal zum Zug. Hofmann verkürzte in Minute 58 auf 4:5, Lindberg markierte zwei Zeigerumdrehungen vor dem Ende der regulären Spielzeit den 5:5-Ausgleich. Doch Rathgeb machte in der vierten Minute der Over Time zugunsten der Gastgeber, die sich wieder einmal über einen Sieg freuen konnten, alles klar.

Im Duell zwischen Servette Genf und dem SC Bern behielten die Westschweizer die Oberhand. Berger brachte den Meister nach 29 Zeigerumdrehungen mit 1:0 in Führung, zwei Minuten später sorgte Miranda für den viel umjubelten Ausgleich der Genfer. In der siebten Minute des dritten Abschnitts machte Winnik alles klar. So gingen die Granatroten als knappe 2:1-Sieger vom Eis. Sie konnten sich von 6.503 Fans im Les Vernets feiern lassen.

Die ZSC Lions fertigten auswärts die Tigers des SC Langnau mit dem Tennisresultat von 6:1 ab. Berger machte die Hausherren nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung. Doch dann sahen die 5.886 Schlachtenbummler in der Langnauer Ilfishalle, dass gegen die konzentriert und gut aufspielenden Gäste kein Kraut gewachsen war. Mit Pettersson, Suter, Baltisberger, Hollenstein, Noreau und Schäppi trugen sich gleich ein halbes Dutzend Akteure in die Torschützenliste zugunsten der Lions ein.