Neuigkeiten und wie es weiter geht bei den Eishacklern

Peißenberg. (PM Eishackler) Als erstes geht ein großer Dank an alle Sponsoren, an die Ehrenamtlichen Helfer und das Personal die in allen Bereichen rund um das Eishockey aktiv sind, das geht von den Senioren bis in den jüngsten Nachwuchsbereich.

An alle freiwilligen Helfer, die in so manchen Not-Situationen da sind und mit unermüdlichem Einsatz mitwirken. Danke auch an den TSV Hauptverein und allen Spielern von den „Großen“ bis hin zu den „ganz kleinen“ und vor allen Dingen den Fans und Zuschauern des Peißenberger Eishockeys.

Vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch geht es nicht.

Die Eishackler haben ihre Saison beendet. Wenn man sich ehrlich ist, fühlt sich diese momentane Situation irgendwie komisch an. Die Sportwelt steht schon fast komplett still. Alles nur wegen eines Virus. Die Aussicht auf Besserung scheint nicht gegeben zu sein. Auch Sportstätten bei uns im Ort sind betroffen, in erster Linie die Eishalle, diese hätte zwar noch Betrieb gehabt bis 22.03.2020 aber am Donnerstagabend zog man auch hier die Reißleine, dass sämtliche Mannschaften betreffen sollte. Ab jetzt ist für alle Sommerpause auch für alle Hobbymannschaften. Auch die Eishalle Peiting zog am Freitagvormittag nach und es wird mit Sicherheit noch weiter gehen.

Während sich alle Spieler nun in die Sommerpause begeben, dreht sich beim TSV alles um die Kader Planung für die kommende Saison. Mit dem Torhütergespann wurde man sich schon sehr früh einig. Die Gespräche mit den Spielern starten ab nächster Woche, denn ein Trainer für die neue Saison ist gefunden. Um wen es sich handelt wird in der nächsten Woche bekannt gegeben. Die Mannschaft sollte es als erstes Erfahren und am Donnerstag über den Tag kam man in den Gesprächen mit dem neuen Trainer erfolgreich zum Abschluss und konnte auf der kleinen Kabinen Abschlussfeier am Abend, der Mannschaft mitgeteilt werden.

Emotional wurde es auch in der Kabine. Roman Klapper der Physio der „Eishackler“ wird sich etwas mehr ins Private zurückziehen. Nach 4 ½ Jahren erfolgreicher Arbeit gönnt es dir der ganze Verein. Wir sagen Danke für deinen unermüdlichen Einsatz, den du sehr professionell durchgeführt hast und immer mit einem offenen Ohr bei deinen Behandlungen aktiv warst. Den Luxus hat nicht jede Mannschaft.

Ganz fern wird er dem Eishockey nicht bleiben, „Werde in Zukunft nur noch als Zuschauer aktiv sein.“

Auch Brandon MorleyBrandon Morley wird fort an nicht mehr dem Team angehören. Brandon wird sich in der Heimat auf das Berufliche konzentrieren.

„Meine Eishockey Karriere ist hiermit beendet, das ist natürlich sehr bedauerlich, aber ich freue mich auf meine neue Herausforderung. Ich bedanke mich für eine schöne Zeit hier bei euch, bei allen Spielern, beim ganzen Stuff um das Team herum. Es war eine geile Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.“

Man hatte schon das Gefühl als würde ein Bruder seine Geschwister verlassen.

Auch der TSV dankt dir Brandon, für deinen Einsatz für deinen Aufopferungsvollen Kampf auf dem Eis und auch abseits davon werden wir dich sehr gut in Erinnerung behalten und man kann mit Sicherheit sagen das dieser Kontakt nie abbrechen wird. Viel Erfolg bei deinem neuen Weg und den Einstieg ins Berufsleben.

Alles Gute und mach es gut.

Auch Lukas Novacek wird ab der kommenden Saison nicht mehr für die „Eishackler“ auflaufen. Wir bedanken uns bei Lukas für 37 Spiele, in denen er 31 Tore schoss und an 29 Treffern die Vorarbeit leistete. Wir beenden die Zusammenarbeit, weil wir auf den beiden Kontingentstellen neue Wege gehen wollen. Wir wünschen Lukas hiermit alles Gute für seine sportliche Laufbahn, er wird seinen Weg in jedem Fall machen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, deshalb beginnt ab 5.5.2020 das Sommertraining, bis Pfingsten soll es einmal wöchentlich zu einem zusammentreffen kommen und ab Pfingsten, soll wieder 3 x wöchentlich zusammen geschwitzt werden.

Anfang September geht es für die Mannschaft ins Trainingslager.

Im Kalender können sich die Fans und Zuschauer schon jetzt einmal zwei Termine ganz dick markieren. Die Saison 2020/21 beginnt entweder am 02.10.2020 oder am 09.10.2020.

Die Abteilung Eishockey wünscht allen eine schöne Sommerpause und einen schönen Urlaub. Wir sehen uns im Herbst wieder.