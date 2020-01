Neuwied gewinnt den Inter Regio Cup

Neuwied. (PM LEV NRW) Der EHC Neuwied ist Gewinner des erstmals ausgespielten Inter Regio Cups durch einen 9:4 Sieg über die Microz Eaters Limburg...

Neuwied. (PM LEV NRW) Der EHC Neuwied ist Gewinner des erstmals ausgespielten Inter Regio Cups durch einen 9:4 Sieg über die Microz Eaters Limburg – Geleen heute Abend.

Vor gut 900 Zuschauern gewann der EHC Neuwied in Neuwied nach einen intensive Spiel den erstmals ausgespielten Inter Regio Cup gegen die Eaters Geleen aus den Nie-derlanden.

Zum Hintergrund:

Zu Beginn der Saison 2019/2020 hatten der Eishockeyverband NRW (EHV NRW) und die Verant-wortlichen der BeNe-League, dem Zusammenschluss von Eishockeyvereinen aus Belgien und den Niederlanden, vereinbart, ab dieser Saison 2019/2020 den neuen

Inter Regio Cup

auszuspielen. Nunmehr wird an diesem Wochenende der Sieger des Inter Regio Cups ermittelt.

Am heutigen Freitagabend, 10.01.2020, 20.00 Uhr, treffen in Neuwied die Teams von EHC Neuwied Die Bären und Microz Eaters Limburg – Geleen aufeinander.

Der Gastverein, die Eaters aus Geleen, brauchen nur einen Sieg, während die Gastgeber, die Bären aus Neuwied, einen Sieg in der regulären Spielzeit benötigen, um heute Cup-Sieger zu war-den. Ein Sieg der Bären in der Overtime oder im Penaltyschiessen würde die Entscheidung auf morgen, Samstag, 11.01.2020, 20.00 Uhr, mit dem Spiel

Chiefs Leuven gegen EHC Neuwied

in Leuven vertagen.

Wir freuen uns, heute Abend in Neuwied auf die beteiligten Teams mit Trainern, Betreuern und Fans. Als Offizielle der Veranstalter für eine Pokalübergabe werden bereitstehen:



Von der Royal Belgian Ice Hockey Federation (RBIHF) / BeNeLeague Pascal Nuchelmans (Präsi-dent beider Institutionen) sowie Hub van Grinsven (Vizepräsident beider Institutionen) und Puk Dan-iels (Ligenmanager der BeNeLeague);

von dem Nederlandse IJshockey Bond Präsident Danny Micola;

von dem EHV NRW Vizepräsident Achim Staudt sowie die Herren Günter Wehnert und Manfred Lang.

An dem Wettbewerb haben teilgenommen je 6 Teams aus der BeNeLeague und der NRW-Regionalliga:

BeNeLeague: EHV NRW:

Eaters Geleen (NL) Dinslakener Kobras

Heerenveen Flyers (NL) Hammer Eisbären

HYC Herentals (BE) Herforder EV

ICH Leuven (BE) Neusser EV

Luik Bulldogs (BE) EG Diez-Limburg

Nijmegen Devils (NL) EHC Neuwied

Der erstmalige Sieger des Inter Regio Cups wird mit seinem gewonnenen Titel Eishockey-geschichte schreiben als erster Gwinner des neuen grenz- und verbandsübergreifenden Wettbe-werbs.

Für die Saison 2020/2021 ist eine Vertiefung der Zusammenarbeit der Beteiligten im Gespräch.