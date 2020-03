Ã–EHV: Absagen verschiedener internationaler Turniere / IIHF entscheidet nÃ¤chste Woche Ã¼ber weitere Vorgehensweise

Wien. (PM ÖEHV) Die Vorbereitungen auf den Höhepunkt der Saison waren bei der Nationalmannschaft der Damen bereits abgeschlossen, dann kam, nicht ganz unerwartet, die...

Das Coronavirus, das seit einigen Wochen das öffentliche Leben in Europa einschränkt, zwang die veranstaltenden Nationen – Top Division in Kanada und Division I Gruppe A in Frankreich – und den internationalen Verband dazu, in diesem Jahr keine Titelkämpfe für die Damen zu veranstalten.

Diese Absagen haben für die Gruppeneinteilung der Olympiaqualifikation, die bei den Damen in der Saison 2020/21 startet, ebenso eine Auswirkung. Einen Vorschlag über den Austragungsmodus wird der internationale Verband beim jährlichen IIHF Kongress im Mai einbringen. Die finale Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 führt die österreichische Nationalmannschaft der Herren hingegen erneut in die Slowakei. Von 27. bis 30. August trifft Österreich in Bratislava auf Gastgeber Slowakei, Weißrussland und Polen. Nur der Gewinner dieser Vierergruppe wird im Februar 2022 auch nach China reisen dürfen.

Aufgrund der derzeitigen Situation in Europa bezüglich des Coronavirus könnte die eine oder andere Absage von weiteren WM-Turnieren noch auf die Verbände zukommen. Der Internationale Eishockeyverband wird diesbezüglich in der nächsten Woche die weitere Vorgehensweise besprechen. Für Österreich würde dies die Weltmeisterschaft des A-Teams in Slowenien und U18-Teams in Italien betreffen. Definitiv abgesagt wurden auch zwei Turniere der U16-Nationalmannschaften für Mädchen und Burschen, die Ende März/Anfang April in Ungarn bzw. Italien stattgefunden hätten.

Nationalmannschaft der Damen

12. – 18.04.2020: IIHF Weltmeisterschaft Division I Gruppe A (ABGESAGT)

Ort: Angers/Frankreich

Teilnehmer: Österreich, Frankreich, Schweden, Norwegen, Slowakei, Niederlande

Nationalmannschaft der Herren

27.04. – 03.05.2020: IIHF Weltmeisterschaft Division I Gruppe A

Ort: Ljubljana/Slowenien

Teilnehmer: Frankreich, Österreich, Südkorea, Slowenien, Ungarn, Rumänien

27.04.2020, 20:00 Uhr: Slowenien – Österreich

28.04.2020, 19:00 Uhr: Österreich – Ungarn

30.04.2020, 13:00 Uhr: Österreich – Südkorea

01.05.2020, 19:00 Uhr: Österreich – Rumänien

03.05.2020, 20:00 Uhr: Frankreich – Österreich

27. – 30.08.2020: Finale Olympiaqualifikation Gruppe D

Ort: Bratislava/Slowakei

Teilnehmer: Slowakei, Weißrussland, Österreich, Polen

27.08.2020, 20:15 Uhr: Österreich – Slowakei

28.08.2020, 16:15 Uhr: Weißrussland – Österreich

30.08.2020, 16:15 Uhr: Polen – Österreich

U18-Nationalmannschaft der Burschen

12. – 18.04.2020: IIHF Weltmeisterschaft Division IB

Ort: Asiago/Italien

Teilnehmer: Ukraine, Österreich, Ungarn, Italien, Slowenien, Polen

12.04.2020, 19:30 Uhr: Italien – Österreich

13.04.2020, 16:00 Uhr: Österreich – Slowenien

15.04.2020, 12:30 Uhr: Österreich – Ungarn

16.04.2020, 12:30 Uhr: Österreich – Polen

18.04.2020, 12:30 Uhr: Ukraine – Österreich