Ã–EHV bemÃ¼ht sich um finanzielle Soforthilfe fÃ¼r die Eishockeyvereine

Wien. (PM ÖEHV) Der Österreichische Eishockeyverband wird sich in Zusammenarbeit mit dem Sportministerium und Sport Austria darum bemühen, den wirtschaftlichen Schaden für die Eishockeyvereine aufgrund der Corona-Pandemia so gering wie möglich zu halten.

Europa steht derzeit vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Ausbreitung und Eindämmung des Coronavirus, das den großen Teil des öffentlichen Lebens in Österreich eingeschränkt hat. Alle österreichischen Eishockeybewerbe wurden in der letzten Woche abgesagt und gingen ohne Meister zu Ende. Durch dieses abrupte Ende aller Meisterschaften entstanden und entstehen weiterhin große finanzielle Einbußen bei den österreichischen Vereinen. Wie hoch dieser wirtschaftliche Schaden nach überstandener Corona-Krise sein wird, ist aus heutiger Sicht kaum einzuschätzen.

Der Österreichische Eishockeyverband wird mit dem Sportministerium rund um Vizekanzler Werner Kogler und Sport Austria mit Präsident Hans Niessl die Situation im österreichischen Eishockey evaluieren und eine finanzielle Soforthilfe besprechen. Wie in einem ersten Gespräch zwischen Vizekanzler Kogler und Sport-Austria-Präsident Niessl herauszuhören war, geht es um einen Betrag von mindestens 100 Millionen Euro aus einem Härtefonds für den österreichischen Sport.

Let the „Hidden Heroes“ shine – https://www.hiddenheroes.hockey/index.php

Die Erste Bank Eishockey Liga sucht in Zeiten der Corona-Pandemie gemeinsam mit der Hockey-Familie in der liga-, verbands- und vereinsübergreifenden Kampagne „Hidden Heroes“ zahlreiche versteckte Helden. Während der Eishockey-Saison stehen Spieler im Rampenlicht. Aktuell befinden sich unsere Helden aber nicht am Eis. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die „versteckten Helden“ vor den Vorhang bitten.

Ob es das Krankenhauspersonal, Mitarbeiter im Lebensmittelhandel, Zivildiener oder ganz wer anderer ist – gemeinsam wollen wir sie alle zum Strahlen bringen. Täglich vollbringen unsere „hidden heroes“ Großes. Mit dieser Kampagne möchten wir genau all jenen danken, die während dieser Krise dabei helfen, unser tägliches Leben aufrecht zu erhalten, die trotz Gefahr für sich selbst jeden Tag alles geben, um anderen zu helfen, und damit maßgeblich dazu beitragen, dass wir diese Krise überstehen.