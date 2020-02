Ã–sterreich hat beim Ã–sterreich-Cup das Finale als Ziel

Klagenfurt. (PM ÖEHV) Nach verletzungsbedingten Ausfällen und einigen Erkrankungen während der Woche konnte die österreichische Nationalmannschaft am Donnerstag erstmals vollständig trainieren. Am Freitag steigt...

Klagenfurt. (PM ÖEHV) Nach verletzungsbedingten Ausfällen und einigen Erkrankungen während der Woche konnte die österreichische Nationalmannschaft am Donnerstag erstmals vollständig trainieren.

Am Freitag steigt in Klagenfurt das Halbfinale des Österreich Cup 2020 powered by G&K Reisen gegen Norwegen.

Im Vorfeld des Österreich Cup sind mit Philipp Lindner, Dominique Heinrich, Dominic Hackl und Layne Viveiros vier Verteidiger verletzungsbedingt ausgefallen. Daniel Jakubitzka, Moritz Matzka, Bernd Wolf und Debütant Lukas Schreier rückten in das Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft in Klagenfurt nach.

Am Mittwoch komplettierten dann Torhüter Bernhard Starkbaum und Verteidiger Markus Schlacher, die aufgrund von Erkrankungen erst später ins Camp kommen konnten, den 25-Mann-Kader Österreichs. Insgesamt standen vier lange Eistrainings und einige Einheiten in der Kraftkammer auf dem Programm. “Wir hatten vier gute Vorbereitungstage. Die Intensität und das Niveau in unseren Trainings waren hoch. Das stimmt mich sehr zufrieden”, sagt Teamchef Roger Bader vor dem Turnierauftakt gegen Norwegen (20:00 Uhr, LIVE ORF Sport+ und LAOLA1.tv).

In den beiden Spielen soll Starkbaum das Tor der Österreicher hüten. “Die beiden jungen Torhüter haben in dieser Woche sehr gute Arbeit gemacht. Sie haben gesehen, wie es sich im Nationalteam anfühlt. Mit dieser Erfahrung werden sie den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen”, so Bader weiter. Als vorrangiges Ziel gilt das Erreichen des Finales: “Wir wollen Norwegen mit unserem schnellen und kampfbetonten Spiel überraschen und damit versuchen, dieses Spiel auch zu gewinnen. Wir wollen am Samstag um den Turniersieg in Klagenfurt spielen.”

Modus

Der Österreich Cup 2020 erhält mit Halbfinal- und Finalspielen ein neues Format. Österreich spielt am Freitag, 7. Februar um 20:00 Uhr gegen Norwegen, bereits am Nachmittag (16:15 Uhr) duellieren sich Dänemark und Frankreich. Tags darauf treffen die beiden Sieger der Spiele vom Freitag im Finale aufeinander, die Verlierer spielen um Platz drei. Unabhängig vom Ausgang der Halbfinalbegegnungen wird das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft am Samstag, 8. Februar um 20:00 Uhr stattfinden.

Tickets können sowohl online (www.eishockey.at/de/tickets, www.etix.com und www.oeticket.com), als auch an allen ÖTicket-Vorverkaufsstellen und an den Spieltagen an den Kassen gekauft werden. Die beiden Nachmittagsspiele können bei freiem Eintritt besucht werden.



SPIELTERMINE NATIONALTEAM

03. – 08.02.2020: Österreich Cup

Ort: Klagenfurt, Tickets

Teilnehmer: Österreich, Norwegen, Dänemark, Frankreich

03.-06.02.2020: Trainingstage in Klagenfurt

Halbfinale

07.02.2020, 16:15 Uhr: Dänemark – Frankreich

07.02.2020, 20:00 Uhr: Österreich – Norwegen (LIVE ORF Sport+ und LAOLA1.tv)

Finaltag

08.02.2020, 16:15 Uhr: Norwegen – Dänemark/Frankreich

08.02.2020, 20:00 Uhr: Österreich – Dänemark/Frankreich (LIVE ORF Sport+ und LAOLA1.tv)

30.03. – 03.04.2020: Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft Division IA

Trainingslager I

06. – 12.04.2020: Euro Hockey Challenge

Ort: Linz, Tickets

Trainingslager II und zwei Spiele gegen Tschechien

08.04.2020, 19:30 Uhr: Österreich – Tschechien

13. – 19.04.2020: Euro Hockey Challenge

Trainingslager III und zwei Spiele gegen die Slowakei

20. – 26.04.2020: Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft Division IA

Ort: Klagenfurt, Tickets

Trainingslager IV

23.04.2020, 19:30 Uhr: Österreich – Frankeich

27.04. – 03.05.2020: IIHF Weltmeisterschaft Division I Gruppe A

Ort: Ljubljana/Slowenien

Teilnehmer: Frankreich, Österreich, Südkorea, Slowenien, Ungarn, Rumänien

27.04.2020, 20:00 Uhr: Slowenien – Österreich

28.04.2020, 19:00 Uhr: Österreich – Ungarn

30.04.2020, 13:00 Uhr: Österreich – Südkorea

01.05.2020, 19:00 Uhr: Österreich – Rumänien

03.05.2020, 20:00 Uhr: Frankreich – Österreich