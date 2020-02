Per Svensson per sofort zum EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Die Suche nach einem dritten Ausländer war erfolgreich. Der EHC Kloten verpflichtet per sofort und bis Saisonende den grossgewachsenen Schweden Per...

Kloten. (PM EHC) Die Suche nach einem dritten Ausländer war erfolgreich. Der EHC Kloten verpflichtet per sofort und bis Saisonende den grossgewachsenen Schweden Per Svensson.

Der 31-jährige Verteidiger spielte in den letzten acht Jahren für Almtuna IS in der zweithöchsten schwedischen Profiliga (Allsvenskan League), wo er auch während drei Jahren als Captain fungierte.

«Per bringt mit seinen Massen zusätzliche Wasserverdrängung in unsere Verteidigung. Auch neben dem Eis bringt er Leaderqualitäten mit und wird unserer Mannschaft auf und neben dem Eis weiterhelfen. Durch seine Verpflichtung können wir auf Verletzungen optimal reagieren und sind variabler aufgestellt», meint Sportchef Felix Hollenstein zur Verstärkung auf die Playoffs hin. Per Svensson wird anfangs nächster Woche in Kloten eintreffen.