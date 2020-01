Perspektivteam der Frauen in SÃ¼dkorea / U16-Frauen in Tschechien

München. (PM DEB) Das Perspektivteam und die deutsche U16 Frauen-Nationalmannschaft kommen vom 7. bis 9. Februar 2020 bei Turnieren zum Einsatz. Das Perspektivteam reist...

München. (PM DEB) Das Perspektivteam und die deutsche U16 Frauen-Nationalmannschaft kommen vom 7. bis 9. Februar 2020 bei Turnieren zum Einsatz.

Das Perspektivteam reist nach Gangneung (Südkorea) und tritt dort beim Legacy Cup gegen Tschechien, Polen und Korea an. Die deutsche U16 Frauen-Nationalmannschaft spielt im gleichen Zeitraum beim 4-Nationen-Turnier im tschechischen Benesov. Die Mannschaft von Nachwuchs-Bundestrainer Daniel Bartell trifft dort auf den Gastgeber Tschechien, Österreich und die Schweiz.

Franziska Busch, U18 Frauen-Bundestrainerin: „Das Perspektivteam kommt in dieser Form zum ersten Mal zum Einsatz. Es besteht zum großen Teil aus Spielerinnen, die in den vergangenen zwei Jahren in der U18 Frauen-Nationalmannschaft gespielt haben. Auch einige unserer Goldmedaillen-Gewinnerinnen Das Perspektivteam soll den Anreiz und die Perspektive schaffen, sich mit guten Leistungen zukünftig für die Frauen-Nationalmannschaft zu empfehlen.“

Daniel Bartell, Nachwuchs-Bundestrainer: „Wir freuen uns auf das Turnier in Tschechien! Die Spiele sind zugleich eine Vorbereitung auf den bevorstehenden Europacup im April. Auf der Torhüterinnenposition dürfen sich Maria Huß und Nina Jörg empfehlen – mit Celine Mayer rückt auch eine der U18-Goldmedaillen-Gewinnerinnen in die Mannschaft.“

Turnier-Spielpläne:

Perspektivteam:

Fr | 07.02.2020 | 21:00 Uhr | Tschechien – Deutschland

Sa | 08.02.2020 | 20:00 Uhr | Deutschland – Polen

So | 09.02.2020 | 23:30 Uhr | Korea – Deutschland

U16 Frauen-Nationalmannschaft:

Fr | 07.02.2020 | 17:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

Sa | 08.02.2020 | 13:00 Uhr | Österreich – Deutschland

So | 09.02.2020 | 11:00 Uhr | Deutschland – Schweiz

-> Alle Statistiken zum Turnier finden Sie HIER.

Der Kader des Perspektivteams:

Pos Nr. Name Vorname Geb.Dat. Verein 2019/2020 GK 31 Disl Sofie 05.01.2002 EC Bad Tölz GK 30 Neuert Stefanie 27.10.2001 Deggendorfer EC GK 1 Uhrmann Lilly 20.06.2003 EHC Straubing DF 18 Badura Lea 03.06.2003 EC Bergkamen DF 13 Brendel Franziska 31.12.2000 Eisbären Berlin Juniors DF 22 Fiedler Korinna 07.06.2000 Eisbären Berlin Juniors DF 17 Nickisch Anna-Maria 07.01.2000 Eisbären Berlin Juniors DF 19 Raschke Fine 25.09.2002 EHC Grizzlys Wolfsburg DF 14 Sabus Sorsha 14.06.1999 TSV Erding DF 7 Strompf Heidi 10.09.2002 P.H.K. Presov/SVK DF 16 Welcke Lea 19.11.1999 ERC Ingolstadt FW 5 Bär Naemi 14.02.2000 Eisbären Berlin Juniors FW 10 Bartell Thea-Marleen 16.01.2002 Eisbären Berlin Juniors FW 8 Fiedler Alina 23.12.2001 Eisbären Berlin Juniors FW 3 Heinz Lisa 09.09.2002 SC Bietigheim-Bissingen FW 11 Kubiczek Sarah 07.04.2001 EC Bad Tölz FW 27 Leveringhaus Alina 24.01.2002 EC Bergkamen FW 15 Lübbert Michelle 20.11.1996 EC Bergkamen FW 12 Schiefer Jule 12.09.2001 Selects Academy/USA FW 4 Schmitz Lucia 15.04.2000 Mad Dogs Mannheim FW 6 Schurr Lena 01.01.2000 ECDC Memmingen Indians FW 24 Soccio Kelsey 24.05.1998 Mad Dogs Mannheim

Der Kader der U16 Frauen-Nationalmannschaft: