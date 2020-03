Piranhas auf Fuchsjagd in Pre â€“ Playoffs

Rostock. (PM Piranhas) Nun ist sie da – die spannendste Zeit für jeden Eishockeyfan: die Playoffs. Zunächst müssen die Rostock Piranhas in die Pre...

Rostock. (PM Piranhas) Nun ist sie da – die spannendste Zeit für jeden Eishockeyfan: die Playoffs.

Zunächst müssen die Rostock Piranhas in die Pre – Playoffs. Nach der Hauptrunde stehen sie auf dem neunten Platz und treffen im best – of – three – Modus auf den Achtplatzierten. Die Füchse erwiesen sich in der Hauptrunde als schwieriger Gegner. Das erste Spiel gewannen die Piranhas 4:3 in der Overtime, die nächsten beiden Matches verloren sie ( 1:3, 1:4 ) und das letzte sehr emotionsgeladene Spiel ging ebenfalls in der Overtime an die Duisburger.

Das erste Aufeinandertreffen findet schon am Donnerstag, den 05.03.2020 um 19.30 Uhr in Duisburg statt. Das Spiel wurde um einen Tag vorverlegt, da am Freitag ein Fussballspiel des MSV Duisburg stattfindet, welches als Hochrisikospiel eingestuft wurde.

Am Sonntag ist um 19.00 Uhr Anbully zum Rückspiel in Rostock. Sollte ein drittes Spiel notwendig sein, ist dies am 10.03. erneut in Duisburg.