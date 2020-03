Playoffs: Hannover Scorpions vs. SC Riessersee / Besucherzahl mÃ¶glichweise auf 1.000 begrenzt?

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit dem SC Riessersee steht der Traditionsverein des Deutschen Eishockeys als erster Gegner der Hannover Scorpions im Playoff-Achtelfinale fest. Nach dem...

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit dem SC Riessersee steht der Traditionsverein des Deutschen Eishockeys als erster Gegner der Hannover Scorpions im Playoff-Achtelfinale fest.

Nach dem Achtelfinalspiel am Freitag, 13. März 20 Uhr in Garmisch-Partenkirchen, findet das 2. Playoff-Spiel am Sonntag, 15. März um 18 Uhr in der hus de groot EISARENA statt.

Nach der aktuellen Empfehlung der Bundesregierung planen die Scorpions momentan mit einer zulässigen Zuschauerzahl von 1.000 Besuchern. Da die Vorgaben der Gesundheitsbehörden aber aktuell nicht eindeutig sind, ist eine Anhebung der aktuell geplanten Begrenzung auch kurzfristig noch möglich.

