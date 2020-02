Reise nach Kanada zur Canadian Hockey League

Eine Reise zum Memorial Cup vom 22. bis 31. Mai 2020 Dieses Jahr findet die 102. Memorial Cup-Junioren-Eishockeymeisterschaft in Kelowna, British Columbia, Kanada...

Eine Reise zum Memorial Cup vom 22. bis 31. Mai 2020

Dieses Jahr findet die 102. Memorial Cup-Junioren-Eishockeymeisterschaft in Kelowna, British Columbia, Kanada vom 22. Bis 31. Mai 2020 statt. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die Faszination der Kanadier für den Eishockeysport und Kanada selbst kennenzulernen. Wer aus Deutschland einreist, kann sich überlegen, seinen Jahresurlaub von zwei bis drei Wochen hier zu verbringen. Kanada ist ein faszinierendes Land und bietet für Reisende unvergessliche Erlebnisse. Die Teilnahme am Memorial Cup ist sicherlich eins davon.

Die Canadian Hockey League und der Memorial Cup

Der Canadien Hockey League (CHL) sind die Ligue de hockey junior majeur du Québec, Ontario Hockey League und Western Hockey League unterstellt. Das sind die erstklassigen Junioren-Eishockeyligen Kanadas. Er wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scarborough, Ontario. Die Hockeyspieler sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Insgesamt gibt es 52 kanadische und 8 US-amerikanische Teams.

In der Zeit vom 22. bis 31. Mai 2020 wird der Champion der Canadien Hockey League mittels einem Round-Robin-Turnier ermittelt. Vier Teams werden in der Arena Prospera Place in Kelowna, British Columbia um den Titel kämpfen. Die Ontario Hockey Association hat den Memorial Cup im Jahre 1919 gestiftet, um an den zahlreichen gefallenen Kanadier im Ersten Weltkrieg zu erinnern.

Anreise Kanada – eTA

Wenn man am Memorial Cup im Mai 2020 teilnimmt, bietet es sich an, seine Kanadareise in Vancouver zu starten. Von Vancouver nach Kelowna sind es 390 Km. Von Frankfurt aus kann man mit Air Canada non stop nach Vancouver fliegen. Im Mai für ca. 800 Euro pro Person. Die Flugdauer beträgt 10 Stunden. Natürlich ist der Memorial Cup ein riesiger Event in Kanada. Die Unterkunft sollte daher rechtzeitig gebucht werden. Als Individualreisender kann man sich mit den bekannten Hotelzimmerreservierungsportalen rasch eine Unterkunft nach eigenem Geschmack aussuchen.

Als deutscher Staatsangehöriger benötigen Sie für Kanada bei der Einreise via Flugzeug eine elektronische Reisegenehmigung, kurz eTA, electronic Travel Authorization. Sie können problemlos die eTA für die Einreise nach Kanada online beantragen. Mit dem Schlagwort eTA und Kanada in den bekannten Suchmaschinen kommen Sie sehr schnell auf die richtige Webseite, sogar in deutscher Sprache. Bitte erst die eTA beantragen und dann Ihren Flug buchen. Der Onlineantrag geht schnell, allerdings kann die Bearbeitung in Ausnahmefällen ein paar Tage dauern. Für den Onlineantrag halten Sie bitte Ihren Reisepass und Kreditkarte bereit. Die eTA kostet 7 CAD pro Person, das sind derzeit weniger als 5 Euro. Neben den persönlichen Daten werden auch einige Fragen gestellt. Das Formular kann nicht gespeichert werden. Die Beantragung muss in einem Zug und vor der Einreise gemacht werden. Wenn die Einreisegenehmigung erteilt wurde, steht Ihrem Kanadaurlaub nichts mehr im Weg. Die kanadische Reisegenehmigung ist fünf Jahre gültig.

Vancouver

Vancouver liegt an der Westküste Kanadas in der Provinz British Columbia. Sie ist nach Toronto und Montreal die drittgrößte Stadt Kanadas mit 2.5 Millionen Einwohnern. Die in den 1860er Jahren entstandene Stadt ist mittlerweile eine ethnisch vielfältige Stadt mit einer blühenden Kunst-, Theater- und Musikszene.

Die hochaufragenden Berge der Stadt prägen das Stadtbild und sind für Touristen ein Anziehungspunkt. Durch die Nähe zum Meer sind die Winter im Vancouver milder, als in anderen Gebieten Kanadas. Im Mai liegen die Temperaturen bei ca. 17 Grad.

Kelowna

Je nach Vorlieben kann man von Vancouver aus Kelowna mit dem Bus, dem Flugzeug, Auto oder Wohnmobil erreichen. Allerdings ist es empfehlenswert, sich ein paar Tage Zeit zu nehmen und die fast 400 Kilometer mit Genuss zu erleben. Die zahlreichen Seen und Naturparks Kanadas sind einmalig in der Welt. Die Schönheit der Natur entfaltet sich hier in ihrer vollen Blüte.

Kelowna liegt am Lake Okanagan in der Provinz British Columbia. Mit 120.000 Einwohnern ist sie die größte Stadt am Okanagan See. Die 1859 von Missionaren besiedelte Stadt bietet nicht nur eine wunderschöne Landschaft, sondern zahlreiche Freizeitbeschäftigungen wie Tandem-Parasailing, Weingut-Touren, Seefahrten, Natur-Parktouren und vieles mehr. Das Highlight im Mai ist der Memorial Cup. Auf dem Prospera Place, der Mehrzweckhalle, werden die Junior Eishockeyspieler begeistert empfangen. Kanada betrachtet sich als Mutterland des Eishockeys. Aus diesem Grund ist es fast unmöglich, sich der Begeisterung der Kanadier für das Eishockey zu entziehen. Reisen Sie im Mai nach Kelowna und überzeugen Sie sich selbst.