Rosenheim: Informationen Ã¼ber BaumaÃŸnahmen im ROFA-Stadion – 4:1-Heimsieg beschert den Starbulls Rang zwei!

Rosenheim. (PM Starbulls) Wie in den letzten Monaten bereits mehrfach vermeldet, führt die Stadt Rosenheim derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten im und rund um das ROFA-Stadion Rosenheim durch. Daraus resultierend werden bereits in Kürze diverse Bereiche des Stadions hiervon betroffen sein.

Davon betroffen sind im Einzelnen:

– Fantreff „Mangfall Stub’n“

Dieser ist am kommenden Freitag, den 21.02.2020, beim Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg bis auf weiteres zum letzten Mal in dieser Spielzeit geöffnet. Um allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, bereits vor dem offiziellen Einlass Getränke und Speisen zu konsumieren, wird in dieser Zeit ein zusätzlicher Schankwagen bzw. Getränkestand (ab ca. 1,5 Stunden vor Spielbeginn) vor dem ROFA-Stadion zum Einsatz kommen.

– Parkplätze direkt vor dem ROFA-Stadion

Diese werden ab Anfang März teilweise abgesperrt.

– Umkleidekabine erste Mannschaft Starbulls Rosenheim

Im Laufe des März muss auch die erste Mannschaft der Starbulls für einige Wochen in einen anderen Bereich des ROFA-Stadions umziehen.

Dankbarkeit und Bitte um Verständnis

„Auf Grund des extrem hohen Umfangs der Sanierungsarbeiten im und rund um das ROFA-Stadions sind wir als Starbulls Rosenheim der Stadt Rosenheim sehr dankbar, dass bereits frühzeitig mit diesen wichtigen Sanierungsarbeiten begonnen wird. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass unsere Teams im Sommer rechtzeitig mit dem wichtigen Eistraining zur Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/2021 beginnen können. Die Beeinträchtigungen sind natürlich für niemanden ideal und jeder von uns muss hierbei etwas in den berühmten sauren Apfel beißen. Für uns steht aber eindeutig das große Ganze und der enorme Nutzen der Sanierungsarbeiten im Vordergrund. Trotzdem bitten wir schon heute alle unsere Fans und Zuschauer um Verständnis für die bevorstehenden Einschränkungen“, sagt Marcus Thaller, erster Vorstand des Starbulls Rosenheim e.V.

Fantreff ausräumen – Helfer gesucht

Wie bereits erwähnt, ist auch die „Mangfall Stub’n“ von den Sanierungsarbeiten betroffen. Aus diesem Grund muss der Fantreff am Samstag, den 29.02.2020 (ab 10.00 Uhr) geräumt werden.

„Der gesamte Verein und ich persönlich würden uns sehr freuen, wenn sich die große Starbulls Familie am Samstag, den 29.02.2020 von ihrer besten Seite zeigt und sich viele Mithelfer am ROFA-Stadion einfinden um die Aufräumarbeiten auf möglichst viele Schultern und Hände verteilen zu können“, sagt Pan Weißenbach, Fanbeauftrager des Starbulls Rosenheim e.V.

Wer Interesse hat, „seinem Verein“ bei dieser wichtigen Aufgabe zu helfen, darf sich sehr gerne via E-Mail an folgende Adresse wenden:

holger.weißenbach@starbulls.de oder stefan.ditrich@starbulls.de

Die Starbulls Rosenheim freuen sich auf viele Mithelfer und bedanken sich schon heute für deren starken und tatkräftigen Einsatz.

4:1-Heimsieg beschert den Starbulls Rang zwei!

Die Starbulls Rosenheim haben den Eisbären Regensburg im ROFA-Stadion zum dritten Mal in der laufenden Saison keine Chance gelassen. Nach einem 7:3- und einem 4:0-Heimerfolg im Verlauf der Hauptrunde behielten die Grün-Weißen am Freitagabend vor 2.432 Zuschauern mit 4:1 Toren die Oberhand und überholten im Klassement damit nicht nur die Gäste, sondern auch den Deggendorfer SC. Dank des zwölften Heimsieges in Folge haben die Starbulls fünf Spieltage vor Ende der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd nun den zweiten Tabellenplatz inne. Die Rosenheimer Tore erzielten Jake Smith (2), Matthias Bergmann und Simon Heidenreich.

Bei den Starbulls Rosenheim feierte Michael Fröhlich, der vier Wochen lang pausieren musste, die Rückkehr ins Team. Trainer John Sicinski schickte ihn anfangs sporadisch neben Michael Baindl und Andreas Höller im Austausch mit Kevin Slezak und im weiteren Spielverlauf dann vermehrt in der vierten Sturmreihe mit Simon Heidenreich und Sebastian Stanik auf das Eis. Die Position des krankheitsbedingt fehlenden Verteidigers Tobias Draxinger übernahm der junge Benedikt Dietrich, der mit einer abgeklärten Leistung überzeugte!

Beide Mannschaften legten von Beginn an totale Defensivdisziplin an den Tag, so dass Torchancen zunächst rar gesät waren. Ein erster gefährlicher Schuss von Dominik Daxlberger wurde zur Beute von Gästekeeper Raphael Fössinger, im Gegenzug scheiterte Nicolas Sauer an Starbulls-Schlussmann Andreas Mechel (5.). Auch bei den nächsten gefährlichen Rosenheimer Aktionen war Daxlberger jeweils beteiligt. Erst fälschte er einen Schuss gefährlich ab, sodass Fössinger große Mühe hatte, den Einschlag zu verhindern, der folgende Nachschuss verfehlte das Regensburger Tor dann um wenige Zentimeter (11.). Nachdem der Regensburger Keeper gegen Jake Smith stark parierte, schaltete Daxlberger schnell und servierte die Scheibe perfekt für Matthias Bergmann, der von der blauen Linie satt abzog und halbhoch ins linke Eck zur Rosenheimer Führung kurz vor der ersten Pause einnetzte (19.).

Gleich in der Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts bot sich Fröhlich nach perfektem Zuspiel von Michael Baindl die große Chance zum 2:0, doch der Rosenheimer Stürmer brachte das Spielgerät frei vor Fössinger nicht am Gästekeeper vorbei. Das folgende Starbulls-Powerplay – es sollte das einzige an diesem Abend sein – blieb dann aber ebenso wirkungslos wie Regensburgs erste Überzahlsituation im ersten Drittel. Tomas Schwamberger hatte gar die Möglichkeit zum Ausgleich in Unterzahl (24.). Stattdessen schlugen die Hausherren zu, als die Gäste wieder komplett waren. Josh Mitchell legte von hinter der Grundlinie in den Slot und Jake Smith tunnelte Torwart Fössinger aus kurzer Distanz – 2:0 (27.). Fast hätte Andreas Höller in Unterzahl für die Grün-Weißen sofort nachgelegt.

Die Gäste, denen es bis dato immer wieder gelang, das Tempo aus dem Rosenheimer Spiel zu nehmen, bekamen nun mehr und mehr Probleme, sich des zunehmenden Angriffsdrucks zu erwehren. Torwart Fössinger hatte alle Hände voll zu tun, weitere Treffer der Hausherren zu verhindern. Heidenreich hatte nach der Hälfte der Spielzeit gleich dreimal hintereinander aus dem Gewühl heraus die Chance zum 3:0, Fröhlich und Josh Mitchell verpassten vor dem leeren Tor die Scheibe und Daniel Bucheli scheiterte zwei Mal am Regensburger Keeper. Doch auch die Starbulls konnten sich auf einen starken Schlussmann verlassen. Andreas Mechel wurde zwar nur sporadisch geprüft, agierte dann aber souverän und strahlte jederzeit Ruhe und Sicherheit aus. Gegen Schwamberger (33.) und Xaver Tippmann (38.) verhinderte Mechel den durchaus möglichen Regensburger Anschlusstreffer.

Im letzten Spielabschnitt machten die Hausherren rasch alles klar. Der starke Daxlberger setzte sich bei einem Sololauf gegen drei Gästespieler durch und Smith staubte problemlos zum 3:0 ab (42.). Dann fälschte Heidenreich einen Schuss von Stanik technisch perfekt so ab, dass der Gästekeeper keine Abwehrchance hatte – 4:0 (48.). Erst in der Schlussphase hatten dann die Gäste, die auf einige wichtige Spieler verzichten mussten, mehr vom Spiel und erzwangen noch den verdienten Ehrentreffer. Peter Flache staubte nach einem abgeprallten Schuss von Jakob Weber aus kurzer Distanz zum 4:1-Endstand ab (57.).

Am Sonntag gastieren die Starbulls Rosenheim in Füssen. Soielbeginn in der Halle 1 des Bundesleistungszentrum am Kobelhang ist um 18 Uhr. Vom Spiel der Starbulls beim starken Aufsteiger, der am Freitag in Lindau mit 5:1 siegreich war, wird eine Liveübertragung auf Basis einer automatischen Kameraführung vom Anbieter AI Sportswatch (aisw.tv) zum Preis von 5 Euro verfügbar.

Ihr nächstes Heimspiel bestreiten die Starbulls Rosenheim am darauffolgenden Sonntag. Zu Gast im ROFA-Stadion (Spielbeginn 17 Uhr) ist dann der mit den Eisbären Regensburg punktgleiche Deggendorfer SC, der nun zwei Zähler hinter den Starbulls rangiert. Spitzenreiter Memmingen ist der Mannschaft von Trainer John Sicinski jetzt nur noch drei Punkte voraus.