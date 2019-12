Saale Bulls kommen zum letzten Heimspiel des Jahres an den Westbahnhof – Sonntag Derby beim EV Duisburg

Essen. (PM Moskitos) Ehe die Wohnbau Moskitos zum Derby beim EV Duisburg (Sonntag, 18.30 Uhr) antreten, steigt das letzte Heimspiel des Jahres 2019. Am...

Essen. (PM Moskitos) Ehe die Wohnbau Moskitos zum Derby beim EV Duisburg (Sonntag, 18.30 Uhr) antreten, steigt das letzte Heimspiel des Jahres 2019. Am Freitagabend (20 Uhr) sind die Saale Bulls aus Halle am Westbahnhof zu Gast.

Ein Gegner, der in den letzten fünf Partien nur vom Herner EV nach Overtime bezwungen werden konnte – und gegen den die Moskitos in der laufenden Saison noch keinen Grund zur Freude hatten.

Beide bisherigen Aufeinandertreffen entschieden die Bulls mit 4:1 zu ihren Gunsten.

Halle steht derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Die Moskitos, die am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig eine starke Leistung zeigten, am Ende aber unglücklich mit 4:5 nach Overtime verloren, belegen nach 23 Spieltagen den PrePlayoff-Rang zehn.

Auf dem Papier sind die Essener entsprechend auch im Rhein-Ruhr-Duell am Sonntag der Außenseiter. Duisburg sammelte bislang neun Punkte mehr und steht auf dem siebten Platz. Doch ein Derby schreibt bekanntlich seine eigenen Gesetze – dass dies nicht nur eine leere Phrase ist, bewies der ESC bereits zweimal in dieser Spielzeit auf eindrucksvolle Art und Weise. Im ersten Duell mit Duisburg wirbelten die Moskitos auswärts mit 6:2 über den EVD hinweg. Deutlich mehr Spannung brachte die zweite Begegnung der Revier-Rivalen, in der die Moskitos eine knappe 3:2-Führung am Ende über die Zeit verteidigten. Die Füchse fuhren in den vergangenen sieben Partien zwar nur einen Sieg ein, haben sich aber Anfang dieser Woche namhaft verstärkt. Als Ersatz für den abgewanderten Pavel Pisarik verpflichtete Duisburg den Amerikaner Kyle Gibbons als Import.

Ein Spieler, den der Verein in einer Mitteilung selbst als „Hochkaräter“ bezeichnete – und das nicht ohne Grund. 2018 führte er den Deggendorfer SC zum Aufstieg in die DEL2. Insgesamt lief Gibbons drei Jahre für den Süd-Oberligisten auf. Dabei sammelte er 268 Scorerpunkte.

Das sagt Larry Suarez, Chefcoach der Moskitos: „Wir werden alle Umstände, die wir nicht beeinflussen können, ausblenden, keine Ausreden suchen und in beiden Spielen alles für den Sieg geben – so wie immer. Duisburg wird nach den zwei verlorenen Derbys gegen uns sicherlich auf eine Revanche brennen. Ich denke, derjenige, der mehr für den Sieg investiert, wird gewinnen. Wir müssen uns in jeden Zweikampf und jeden Schuss werfen. Das gleiche gilt natürlich auch im Spiel gegen die Saale Bulls, die eine sehr starke Mannschaft haben. Die Jungs arbeiten Tag für Tag hart. Aber jetzt müssen wir versuchen, noch mal eine Schippe draufzulegen.“