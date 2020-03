Schongau: Die Planungen für die neue Eishockeysaison sind bereits angelaufen

Schongau. (PM EAS) Die EA Schongau plant sein Nachwuchskonzept neu aufzustellen. Die zahlreichen Neuzugänge in den jungen Jahrgängen in den letzten Jahren haben hier...

Schongau. (PM EAS) Die EA Schongau plant sein Nachwuchskonzept neu aufzustellen. Die zahlreichen Neuzugänge in den jungen Jahrgängen in den letzten Jahren haben hier die Voraussetzungen – und auch den Auftrag geschaffen.

In diesen Überlegungen der Umsetzung des Nachwuchskonzept spielt EAS-Trainer Andreas Leschinger, selbst Vater zweier eishockeybegeisterter Söhne eine zentrale Rolle.

In einem persönlichen Gespräch vor ein paar Tagen haben sich Vorstand Franz Andergassen, Teammanager Martin Resch und Trainer Andreas Leschinger beraten und in der Planung der neuen Saison abgestimmt.

Die neuen Aufgaben im Nachwuchsbereich und der Posten als Trainer des Bayernligateams wären als Doppelbelastung nicht zu machen und somit steht die EA Schongau vor der Aufgabe, den Posten des Trainers der 1. Mannschaft neu zu besetzen.

Erste Gespräche mit potentiellen Kandidaten sollen schon dieses Wochenende starten und sofern es hier Neuigkeiten gibt, werden die Vereinsmitglieder und auch Fans über die Medien informiert.

So bleibt noch Andreas Leschinger für die geleistete Arbeit in der mit Sicherheit nicht einfachen Saison für die EA Schongau zu danken und freuen uns, dass er seine Expertise zukünftig wieder in der Schongauer Nachwuchsausbildung mit einbringen wird.