Schwenningen: David Cerny unterschreibt einen Dreijahresvertrag

Schwenningen. (PM Wild Wings) David Cerny ist seit Sommer 2018 Teil der Wild Wings Future Organisation. In der aktuellen Saison erzielte er für die...

Schwenningen. (PM Wild Wings) David Cerny ist seit Sommer 2018 Teil der Wild Wings Future Organisation.

In der aktuellen Saison erzielte er für die U20 bislang 45 Tore sowie 40 Assists (85 Scorerpunkte) in 27 DNL3 Spielen. In der DEL stand Cerny erstmalig am 31. Januar 2020 gegen die Düsseldorfer EG auf dem Eis. Seitdem bringt er es auf insgesamt sieben Einsätze, in denen er sowohl technisch als auch physisch überzeugte und bereits sein erstes DEL Tor erzielen konnte.

Zu seiner Zukunft bei den Wild Wings sagt David Cerny folgendes: „Ich bin glücklich hier in Schwenningen zu bleiben und darüber, dass ich meinen ersten Profivertrag bekommen habe. Ich fühle mich sehr gut und es macht großen Spaß mit den Jungs auf dem Eis zu sein.“

„David Cerny ist ein starker, junger Spieler mit guten schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Er arbeitet hart im Training sowie im Spiel. Seine vorhandenen Anlagen hat er in den letzten Spielen bereits gezeigt. So wird er sicher eine gute Zukunft in der DEL haben.“, sagt Niklas Sundblad über das Sturmtalent.