Sieg in Krefeld! Ice Tigers holen wichtige Punkte im Kampf ums Pre-Playoff Heimrecht

Krefeld. (RS) Zum vorletzten Heimspiel der Pinguinen gastierten die Thomas Sabo Ice Tigers in Krefeld.

Die Schwarz-Gelben waren vom Auftaktbully weg voll bei der Sache und erspielten sich einige gute Möglichkeiten und hätten eigentlich nach den ersten 20 Minuten mit 3-0 in Führung liegen müssen. Jedoch scheiterte man fast reihenweise in aussichtsreichen Positionen. Vor allem ab der 13. Minute brannte es teilweise lichterloh vor dem Tor von Niklas Treutle. Noonan scheiterte

nach starker Vorarbeit von Braun an Treutle, Welsh am Pfosten (16.), Kuhenkath mit Schuss und Nachschuss (17.) und Costello (20.) vergaben die größten Chancen. Bis dahin hatte das 1-0 (11.) durch Grant Besse, der einen Hammer von Braun unfreiwillig aber auch unhaltbar zur Führung der Gastgeber abfälschte Bestand. Nürnberg reagierte jedoch eiskalt und kam durch ihren Topscorer Daniel Fischbuch 12 Sekunden vor Drittelende zum 1-1.

Dieses bis dahin glückliche 1-1 verdienten sich die Gäste aus Franken zu Beginn der zweiten zwanzig Minuten. Das 1-2 (26.) durch Kevin Schulze konnte Daniel Pietta 30 Sekunden später wieder egalisieren, doch Nürnberg blieb am Drücker und kam durch Brandon Buck (27.) wieder in Front. Die Pinguine kamen in diesem Abschnitt nicht mehr richtig zum Zuge. Nürnberg war körperlich deutlich präsenter und aktiver.

Gleich zwei Krefelder saßen nach 43 Minuten auf der Strafbank und ermöglichten den Gästen fast für eine Minute eine doppelte Überzahl, doch die Seidenstädter wehrten sich tapfer und verhinderten einen weiteren Gegentreffer. Die Chance zum Ausgleich bot sich kurz vor Spielende, als Pietta von Schulze nur mit einem Foul am Ausgleichstreffer gehindert werden konnte. Doch mit viel Glück konnten die Ice Tigers ihre Führung halten. Gleich zweimal tanzte die Scheibe vor der Torlinie rutschte jedoch nicht über diese. Gerade wieder zurück auf dem Eis erhielt Schulze das Spielgerät von Reimer und schob es zum 4. Nürnberger Treffer ins leere Tor (59.). Ein letztes Aufbäumen der Piguine sorgte für den 3-4 (60.) Endstand durch Besse.

Am Freitag reisen die Schwarz-Gelben zum letzten Auswärtsspiel nach Düsseldorf, bevor am Sonntag das letzte Heimspiel stattfindet. Gegner sind dann die Münchner.

Nürnberg reist am Freitag nach Wolfsburg und empfängt dann die DEG, beides mögliche Gegner in der ersten Playoff Runde.

