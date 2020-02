Simon LÃ¼thi zwei weitere Jahre in Olten

Olten. (PM EHCO) Kurz vor Playoff-Start kann der EHC Olten eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Verteidiger Simon Lüthi hat seinen auslaufenden Kontrakt beim EHCO um...

Olten. (PM EHCO) Kurz vor Playoff-Start kann der EHC Olten eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Verteidiger Simon Lüthi hat seinen auslaufenden Kontrakt beim EHCO um zwei weitere Jahre bis und mit Saison 2021/22 verlängert.

Der 33-jährige Lüthi wechselte auf die Saison 2017/18 hin vom EV Zug nach Olten und brachte die Erfahrung von knapp 500 Spielen in der National League für den EVZ und die SCL Tigers sowie 12 Länderspielen für die Schweizer Nationalmannschaft nach Olten mit. Für den EHCO stand Lüthi in den letzten drei Jahren in 137 Meisterschaftsspielen im Einsatz. Er erzielte dabei 33 Skorerpunkte.

Sportchef Marc Grieder: «Lüthi hat sich die Vertragsverlängerung mit einer soliden Saison verdient. Er wird mit seiner grossen Routine ein wichtiger Baustein für unsere künftige Mannschaft sein.»

Über Neuverpflichtungen wird aus Rücksicht auf die in den Playoffs tätigen Spieler erst nach Saisonende informiert.