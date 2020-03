Spiel wegen Coronavirus verlegt: Derby gegen FÃ¼ssen findet in Memmingen statt

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen und der EV Füssen haben sich am Samstagabend auf eine Verlegung der Partie EV Füssen – ECDC Memmingen geeinigt,...

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen und der EV Füssen haben sich am Samstagabend auf eine Verlegung der Partie EV Füssen – ECDC Memmingen geeinigt, sie findet nun am Sonntag um 18:30 Uhr in Memmingen statt. Bei diesem Spiel gibt es einige Aspekte zu beachten, über die beide Vereine gemeinsam informieren wollen.

Die Maßnahme, das Spiel ohne Zuschauer stattfinden zu lassen beruhte auf den drei positiv getesteten Fällen des neuen Corona-Virus im Raum Füssen sowie rund 100 Kontaktpersonen, die sich in häuslicher Isolation befinden. Ziel des Gesundheitsamtes war es mögliche Infektionsketten zu unterbrechen und das Risiko für Neuansteckungen zu minimieren. Beide Vereine konnten nun, gemeinsam mit der Stadt Memmingen und unter Mithilfe von Oberbürgermeister Manfred Schilder, eine Lösung finden. Ein besonderer Dank gilt auch den Eisbären Regensburg für die Zustimmung in sportlicher Fairness.

• Das Spiel wird morgen um 18:30 Uhr in der Eissporthalle Memmingen ausgetragen. Gastgeber ist der EV Füssen.

• Es wird eine strikte Fantrennung stattfinden, für die Fans aus Füssen werden eigene Verpflegungsstände sowie Sanitärbereiche eingerichtet.

• Dauerkarten des Eissportverein Füssen sowie bereits erworbene Tickets aus dem Vorverkauf des EVF sind weiterhin gültig.

• Dauerkarten des ECDC Memmingen gelten bei diesem Spiel NICHT.

• Es wird kein Vorverkauf für diese Partie stattfinden, die Abendkassen öffnen um 17:30 Uhr am Sonntagabend.

• Die Vereine haben sich in partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf eine Aufteilung der Einnahmen geeinigt.

• Die Partie wird live und in voller Länge auf Sprade.TV übertragen

Beide Vereine bedanken sich bei allen Beteiligten für die kurzfristige Lösung. Wir freuen uns auf einen tollen Eishockeyabend.