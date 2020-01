Starbulls: Heute in die Oberpfalz, Sonntag im Derby â€ždahoamâ€œ

Rosenheim. (PM Starbulls) Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit heißt es für die Starbulls: Zuerst auswärts in Weiden, dann gegen Garmisch „dahoam“....

Rosenheim. (PM Starbulls) Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit heißt es für die Starbulls: Zuerst auswärts in Weiden, dann gegen Garmisch „dahoam“. Am Sonntag sind die Starbulls Rosenheim Gastgeber für den oberbayerischen Rivalen vom SC Riessersee. Spielbeginn im ROFA-Stadion ist um 17:00 Uhr. Zuvor muss die Mannschaft von Trainer John Sicinski am Freitag um 20:00 Uhr in Weiden antreten.

Den Beginn des kommenden Spielwochenendes macht die Auswärtspartie bei den Blue Devils Weiden am Freitag, den 31.01.2020. Bei dieser Partie wollen die Grün-Weißen an den überzeugenden Auftritt von Anfang Januar 2020 gegen den gleichen Gegner, anknüpfen. Damals ging das Team von Coach John Sicinski in Weiden mit einem deutlichen 5:1 Erfolg vom Eis. Allerdings haben die blau-weißen Teufel in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie zu überraschend starken Leistungen fähig sind. Eindrucksvoll unterstrichen wurde diese These am vergangenen Sonntag, als das von Ken Latta gecoachte Team zuhause den Deggendorfer SC mit 4:3 Toren in die Knie zwang. Überragender Mann im „Blue-Devils“ Trikot war einmal mehr der tschechische Torjäger Tomáš Rubeš, welchem an diesem Abend 2 Tore und ein Assist gelangen. In der vergangenen Woche erhielt der Kader der Blue Devils Weiden auch nochmal Zuwachs: Der tschechische Stürmer Tomáš Knotek wechselte von den Eispiraten Crimmitschau in die Oberpfalz und feierte mit einem Treffer zuhause einen starken Einstand. Topscorer im Team von Ken Latta ist der bereits angesprochene Tomáš Rubeš mit 59 Scorerpunkten (26 Tore, 33 Assists) aus 38 Partien.

Ein Highlight erwartet die Zuschauer am Sonntag im Rosenheimer ROFA-Stadion, wenn die Starbulls den SC Riessersee empfangen (Spielbeginn um 17:00 Uhr). Die oberbayerischen Derbys zwischen den beiden „Altmeistern“ waren immer emotionsgeladen, so auch der letzte Vergleich in der laufenden Spielzeit, bei dem die Starbulls eine zwischenzeitliche 2:0-Heimführung hergaben. In der Verlängerung gelang Förderlizenzspieler Emil Quaas nach Zuspiel des finnischen Topscorers Eetu-Ville Arkiomaa (65 Punkte in 35 Partien) sogar noch der 3:2 Siegtreffer aus Sicht des SC Riessersee. Diesmal wollen John Sicinski und sein Team aber unbedingt alle drei Punkte für sich behalten und hoffen dabei auch wieder auf große Unterstützung durch die lautstarken grün-weißen Starbulls Anhänger. Gegen einen bei Spielen gegen Rosenheim stets besonders hochmotivierten – und aufgrund der Kooperation mit DEL-Spitzenteam EHC Red Bull München dann meist speziell verstärkt aufgestellten – Kontrahenten bedarf es dazu freilich einer extrem konzentrierten Top-Leistung.

Konzentrierte und konsequente Leistungen gefordert

Auf die beiden Gegner des kommenden Wochenendes angesprochen sagt Starbulls Coach John Sicinski: „In dieser Meisterrunde gibt es keinen einzigen leichten Gegner, egal ob es gegen den Letzten oder gegen den Ersten der Tabelle geht. Weiden kämpft zum Einzug in die Playoffs um jeden Punkt. Am letzten Spielwochenende holten Ken und sein Team 4 Punkte, darunter einen Auswärtspunkt in Garmisch und einen starken Heimdreier gegen Deggendorf. Auch wir haben in dieser Saison dort bereits Punkte gelassen und das wollen wir am Freitag unbedingt vermeiden. Um dies zu erreichen, versuchen wir auf unser Auswärtsspiel vom vergangenen Freitag in Deggendorf aufbauen, d.h. defensiv gut stehen, wenige Chancen zulassen und vorne selbst konsequent zuschlagen. Am Sonntag zuhause gegen Garmisch erwartet uns wie immer im Derby eine ganz heiße Partie. Der SCR wird sicherlich mit 4 Reihen agieren und ist dabei läuferisch sehr stark. Mit unserer Heimstärke wollen wir aber natürlich die Punkte in Rosenheim behalten und werden alles dafür geben.“

Medizinische Abteilung hat alle Hände voll zu tun

Das bereits in der vergangenen Woche angesprochene „Verletzungsgespenst“ ließ sich im Laufe der Woche leider nicht aus Rosenheim vertreiben. Ganz im Gegenteil: John Sicinski muss weiterhin auf Lukas Steinhauer, Tadas Kumeliauskas, Michael Fröhlich und Verteidiger Florian Krumpe verzichten. Letzterer wird erst im Laufe der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Hinter der Einsatzfähigkeit des Youngster Henry Wellhausen steht für das kommende Wochenende noch ein großes Fragezeichen. Allgemein geht die medizinische Abteilung der Starbulls weiter nach dem Prinzip „From-Day-To-Day“ vor und will dabei im Hinblick auf die nahende Playoff-Zeit keine unnötigen Risiken eingehen. Wie oben bereits erwähnt, hat sich das Lazarett an der Mangfall aber sogar noch vergrößert: Angreifer Enrico Henriquez zog sich im vergangenen Heimspiel gegen Memmingen eine Oberkörperverletzung zu und wird damit definitiv erstmal ausfallen und auch Verteidiger Dennis Schütt muss mindestens an den kommenden beiden Wochenenden verletzungsbedingt von der Tribüne aus zuschauen.

Karten für das Starbulls-Heimspiel-Derby am Sonntag um 17 Uhr im ROFA-Stadion gegen den SC Riessersee sind rund um die Uhr zum Selbstausdruck oder Download des Eintritts-Codes auf das Smartphone im Starbulls-Ticketshop (www.starbulls.de) buchbar. Die Abendkasse am Stadion öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn um 15 Uhr. In der Starbulls-Geschäftsstelle können Karten im Vorverkauf auch am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr erstanden werden. Auch eine kommentierte Liveübertragung der Partie mit Interviews und Wiederholungen der Höhepunkte in den Drittelpausen über das Internet wird angeboten. Sie ist für eine Gebühr von 5,50 Euro über das Portal www.sprade.tv buch- und abrufbar.