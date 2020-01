Stark dezimierte Ice Aliens verlieren die Auftaktspiele

Ratingen. (PM Ice Aliens) Am Freitagabend machte sich das letzte Aufgebot der Ice Aliens auf den Weg nach Diez. Nur elf Feldspieler standen Andrej...

Nur elf Feldspieler standen Andrej Fuchs zur Verfügung und wieder waren nur zwei etatmäßige Verteidiger an Bord. Da wundert es nicht, dass das Ergebnis mit 10:1 sehr deutlich ausfiel. Der positive Aspekt aus Ratinger Sicht ist, dass mit Daniel Fischer, Nico Nußbaum und Alexander Schwarz drei Spieler der U20 die Mannschaft verstärkten und Alexander Schwarz bei seinem ersten Einsatz gleich das erste Tor erzielte. Dass dies mit dem Ausgang des Spiels nichts zu tun hatte, zeigt sich im Ergebnis.

Auch beim Sonntagsspiel gegen die Herforder Ice Dragons hatte sich die Personalsituation nicht wesentlich verbessert. Bei der 1:6 Niederlage dezimierten fünf verletzte und ein erkrankter Spieler den Kader erneut. Mit im Aufgebot standen Thomas und Christian Müller, um den Kader aufzufüllen. Auch Sven Gotzsch streifte das Trikot über, wie auch schon in den letzten Spielen.

Das erste Drittel verlief sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften standen gut in der Defensive, die Gäste hatten zwei Pfostenschüsse, die Ice Aliens einen. So ging es torlos in die erste Pause. Zur Spielmitte wurde es dann sehr viel lebhafter. Zunächst hatten die Ice Aliens in der 28. Minute in Unterzahl zwei gute Konterchancen, doch Dreischer scheiterte am gut aufgelegten Torwart Vogel, Tim Brazda am Pfosten. Im Gegenzug gingen die Ice Dragons in Führung. Bis zur 38. Minute bauten sie die Führung auf 0:5 aus und nutzten dabei zwei Überzahlspiele. Zeitler gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer, aber da war die Partie schon entschieden. Im letzten Drittel verteidigten die Gäste die Führung geschickt und ließen keine Treffer zu. Der Treffer in der 57. Minute war der Schlusspunkt in einer Begegnung, in der die Gäste sich trotz des eindeutigen Ergebnisses über weite Strecken schwer taten.